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13 мая 2024 года 09:07
В правовую коллизию между банками и приставами вмешался ЦБ
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Александр Щербак/ТАСС
13 мая. FINMARKET.RU - В правовую коллизию между банками и приставами вмешался ЦБ. Кредитные организации жаловались регулятору на неправомерные, по их мнению, штрафы судебных приставов за отказ списывать деньги со счетов клиентов-должников из "красной зоны" платформы "Знай своего клиента". В информационном письме зампред ЦБ Ольга Полякова рекомендует банкам направлять приставам уведомления о том, что, согласно п. 6 ст. 7.7 115-ФЗ, списывать средства у таких юрлиц по исполнительным документам можно только после их исключения из единого госреестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Такие документы кредитные организации должны направлять приставам в течение трех рабочих дней. Данная позиция выработана Центробанком совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), сообщил "Ведомостям" ее представитель: приставы не будут привлекать кредитные организации к ответственности за неисполнение постановлений в случае своевременного уведомления. Представитель Росфинмониторинга сообщил "Ведомостям" о готовности обсудить данную ситуацию совместно с ЦБ и ФССП. По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, суть конфликта между кредитными организациями и приставами заключается в противоречии двух федеральных законов - антиотмывочного 115-ФЗ и 229-ФЗ об исполнительном производстве. 115-ФЗ запрещает банкам списывать средства со счетов юрлиц и ИП высокой степени риска до их ликвидации, при этом в ч. 8.1 ст. 70 229-ФЗ говорится, что они обязаны делать это по исполнительным документам, являющимся судебным актом или выданным на его основании, в том числе постановлениям приставов. На практике приставы руководствуются "своим" 229-ФЗ и штрафуют банки, пояснил Войлуков.
Опубликовано Финмаркет
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