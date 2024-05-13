13 мая. FINMARKET.RU - В правовую коллизию между банками и приставами вмешался ЦБ. Кредитные организации жаловались регулятору на неправомерные, по их мнению, штрафы судебных приставов за отказ списывать деньги со счетов клиентов-должников из "красной зоны" платформы "Знай своего клиента". В информационном письме зампред ЦБ Ольга Полякова рекомендует банкам направлять приставам уведомления о том, что, согласно п. 6 ст. 7.7 115-ФЗ, списывать средства у таких юрлиц по исполнительным документам можно только после их исключения из единого госреестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Такие документы кредитные организации должны направлять приставам в течение трех рабочих дней.

Данная позиция выработана Центробанком совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), сообщил "Ведомостям" ее представитель:не будут привлекать кредитные организации к ответственности за неисполнение постановлений в случае своевременного уведомления.

Представитель Росфинмониторинга сообщил "Ведомостям" о готовности обсудить данную ситуацию совместно с ЦБ и ФССП.

По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, суть конфликта между кредитными организациями и приставами заключается в противоречии двух федеральных законов - антиотмывочного 115-ФЗ и 229-ФЗ об исполнительном производстве. 115-ФЗ запрещает банкам списывать средства со счетов юрлиц и ИП высокой степени риска до их ликвидации, при этом в ч. 8.1 ст. 70 229-ФЗ говорится, что они обязаны делать это по исполнительным документам, являющимся судебным актом или выданным на его основании, в том числе постановлениям приставов. На практике приставы руководствуются "своим" 229-ФЗ и штрафуют, пояснил Войлуков.