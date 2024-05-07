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07 мая 2024 года 09:37

В РФ резко вырастет количество "штрафных" камер

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URA.RU/TASS
URA.RU/TASS
7 мая. FINMARKET.RU - Количество штрафов за неправильную парковку, в том числе на газонах, невывезенный мусор и стихийные свалки, торговлю в неположенных местах, а также препятствование работе коммунальных служб может заметно вырасти. Об этом рассказали "Известиям" участники рынка интеллектуального видеонаблюдения. Причина — увеличение числа камер с искусственным интеллектом (ИИ), фиксирующих нарушения, совершенные гражданами и коммунальными организациями, предупреждают они.

Так, по подсчетам разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов государственных и муниципальных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в 2023 году выросло по сравнению с 2022-м в 2,5 раза. Тогда в РФ было проведено 97 закупок ИИ-решений, в 2023-м — уже 239, отметили в компании, ссылаясь на данные Росэлторга. Частично они будут исполнены в 2024-м.

Объем контрактов вырос почти в шесть раз — с 256,1 млн до 1,5 млрд рублей, подсчитали в компании.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  штрафы,  ИИ

 
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