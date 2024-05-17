ЦБ не против появления ЦФА на рынке доверительного управления капиталом

17 мая. FINMARKET.RU - Банк России не против появления цифровых финансовых активов (ЦФА) на рынке доверительного управления капиталом, пишут "Ведомости" . Как только будут приняты соответствующие поправки в законодательство,не будет ограничивать включениедля квалифицированных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок - 2024".

Шишлянникова напомнила, что текущее законодательство не позволяет управляющим компаниям включать ЦФА в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), поэтому нужны соответствующие поправки в законодательство. Задачу по их разработке взял на себя рынок, а регулятор выразил готовность их поддержать, отметила глава департамента ЦБ.

Поправки к законодательству нужны в первую очередь для минимизации рисков, подчеркнула Шишлянникова. В текущих реалиях в случае включения ЦФА в состав ПИФов может случиться смешение активов клиентов с активами, принадлежащих непосредственно управляющему, пояснила она.

Хотя ЦБ готов поддержать включение ЦФА в ПИФы для "квалов", в случае с неквалифицированными инвесторами все сложнее. Чтобы выработать необходимые критерии для таких инструментов, нужен спрос на рынке, которого в сфере ЦФА пока нет, уточнила Шишлянникова.

Как отметили опрошенные "Ведомостями" эксперты, на рынке пока нет не только правовой, но и технической возможности включения ЦФА в состав ПИФов.