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17 мая 2024 года 12:01
ЦБ не против появления ЦФА на рынке доверительного управления капиталом
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Валерий Шарифулин/ТАСС
17 мая. FINMARKET.RU - Банк России не против появления цифровых финансовых активов (ЦФА) на рынке доверительного управления капиталом, пишут "Ведомости". Как только будут приняты соответствующие поправки в законодательство, ЦБ не будет ограничивать включение ЦФА в ПИФы для квалифицированных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок - 2024". Шишлянникова напомнила, что текущее законодательство не позволяет управляющим компаниям включать ЦФА в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), поэтому нужны соответствующие поправки в законодательство. Задачу по их разработке взял на себя рынок, а регулятор выразил готовность их поддержать, отметила глава департамента ЦБ. Поправки к законодательству нужны в первую очередь для минимизации рисков, подчеркнула Шишлянникова. В текущих реалиях в случае включения ЦФА в состав ПИФов может случиться смешение активов клиентов с активами, принадлежащих непосредственно управляющему, пояснила она. Хотя ЦБ готов поддержать включение ЦФА в ПИФы для "квалов", в случае с неквалифицированными инвесторами все сложнее. Чтобы выработать необходимые критерии для таких инструментов, нужен спрос на рынке, которого в сфере ЦФА пока нет, уточнила Шишлянникова. Как отметили опрошенные "Ведомостями" эксперты, на рынке пока нет не только правовой, но и технической возможности включения ЦФА в состав ПИФов.
Опубликовано Финмаркет
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