Минфин намерен расширить доступ к экспорту алмазов

2 мая. FINMARKET.RU -намерен разрешить добывающим компаниям экспортировать партии алмазов с целью мониторинга цен. До изменений такое право было только у "Алмазювелирэкспорта", попавшего под санкции США. В результате таких сделок Минфин получает ценовую информацию, которая используется для расчета таможенных пошлин и НДПИ, пишет "Коммерсант"

В Минфине, говорится в пояснительной записке, констатируют, что тенденции на рынке изменились, участники рынка адаптировались к внешним условиям, связанным с негативным влиянием санкционных ограничений, в том числе в части сбыта алмазов и бриллиантов.

Скорее всего, поступил запрос от зарубежных контрагентов, которым некомфортно работать с санкционной компанией, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Это своевременное решение, но ограничиваться перечнем добывающих компаний мало, так как они сами являются фигурантами санкционных списков. Необходимо допускать любые юрлица при условии их корректной аккредитации в Минфине, считает эксперт: "Санкционный список будет расти, а значит, необходимо постоянно заменять допущенные к экспортным операциям юрлица".