Госструктуры будут закупать больше российских принтеров

16 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает увеличить долю обязательных госзакупок отечественных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) с 30 до 50%. Проект соответствующих поправок в постановление правительства № 1875 опубликован ведомством для общественного обсуждения. Из пояснительной записки к нему следует, что такая мера необходима для стимулирования спроса на отечественные решения, пишут "Ведомости"

Согласно пояснительной записке, объем промышленного производства российских принтеров уже превышает потребности рынка, а в части МФУ он составляет более 90%. Авторы меры полагают, что увеличение обязательной доли закупок "позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками отечественной продукции". Минимальная доля, предусмотренная действующим регулированием в сфере применения мер национального режима, для принтеров составляет лишь 30%, а для МФУ подобная квота вообще не предусмотрена, утверждает представитель Минпромторга. То есть существующая поддержка фактически не работает для реестровых производителей, хотя их продукция готова к массовым поставкам, заверил он.

Эффективность такой меры, как увеличение доли обязательных госзакупок отечественных принтеров и МФУ до 50%, может стимулировать спрос на местные решения, полагают в Fplus. Тем самым это поддержит российских производителей, усилит локализацию производства и снизит зависимость от импорта. В то же время это может повлиять на увеличение цен для госзаказчиков и замедление темпа развития инноваций у российских производителей, если они получат гарантированный доступ к госзаказам без конкуренции, опасаются в компании. Повышение доли закупок само по себе выглядит как мера искусственного стимулирования и вряд ли станет ключевым драйвером перехода, полагает генеральный директор "Гигант компьютерные системы" Сергей Семикин.