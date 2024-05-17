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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,9239 руб. курс евро - в размере 98,8978 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
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ООН до 2,7% повысила прогнозы роста мировой и российской экономик в этом году
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Россия - в тройке самых устойчивых стран к масштабным санкциям
США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный...
 
17 мая 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,9239 руб. курс евро - в размере 98,8978 руб.

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17 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 90,9239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,34 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 98,8978 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,11 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Более 2,4 млн кв. метров недвижимости возведут инвесторы в рамках комплексного развития шести площадок в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году по итогам торгов город привлёк инвесторов для комплексного развития ещё шести площадок. Две из них находятся...    читать дальше
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Россия планирует увеличить экспортную квоту сахара для Казахстана на 100 тыс. тонн
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18 мая 2024 года 15:30
Доля топ-3 азербайджанских банков в 2023 году по активам снизилась до 63%, по депозитам - до 66%
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18 мая 2024 года 14:32
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Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года превысили 35 млрд кубометров, сообщила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). "С момента ввода трубопровода в эксплуатацию и по состоянию на 1 мая...    читать дальше
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18 мая 2024 года 13:07
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18 мая 2024 года 12:08
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в пятницу. "Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений...    читать дальше
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18 мая 2024 года 11:49
Мантуров в новом правительстве будет координировать техразвитие, сохранил основные сферы кураторства
Первый вице-премьер Денис Мантуров займётся в новом составе правительства общей координацией работы кабмина в области технологического развития, в его ведении останутся работа Минпромторга РФ, "Роскосмос", "Росатом" (в части вопросов участия корпорации в государственном...    читать дальше
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18 мая 2024 года 11:11
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МКПАО "ОК Русал" в первой половине июня проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 с расчетами в рублях объемом не менее $100 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 8-8,25% годовых. Купоны...    читать дальше
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18 мая 2024 года 10:48
Динамика цен на сельхозпродукцию и продукты питания ниже уровня инфляции
Динамика цен производителей на сельхозпродукцию и продукты питания в РФ ниже уровня инфляции, сообщает Минсельхоз.

Так, по данным на 15 мая, стоимость сахара у производителей за месяц снизилась на 0,3%, за последнюю неделю - на 0,5%. Цены производителей на основные...    читать дальше
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18 мая 2024 года 10:27
Яйца в апреле подешевели на 1% - Росстат
Потребительские цены на яйца в апреле по сравнению с мартом снизились на 1%, мясо кур стало дешевле на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Темпы снижения цен на яйца замедлились: в марте они составляли 2,3%. В то же время удешевление курятины...    читать дальше
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18 мая 2024 года 10:02
Французская Danone закрыла сделку по продаже российских активов
Французская Danone, получившая в марте этого года разрешение российских регулирующих органов на продажу своего бизнеса в РФ, закрыла в пятницу сделку с компанией "Вамин РФ", сообщается в ее пресс-релизе.

Других подробностей Danone не раскрывает.

Как сообщалось,...    читать дальше
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18 мая 2024 года 09:47
Цены на продукты питания в апреле выросли на 0,45% - Росстата
Цены на продукты питания (без учета алкогольных напитков) в РФ в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,45%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен ускорился. В марте по сравнению с февралем он составлял 0,1%.

С начала года продукты подорожали...    читать дальше
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18 мая 2024 года 09:20
В апреле рост цен на бензин в РФ ускорился до 0,54% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России в апреле 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,54% после роста на 0,13% в марте и стабильности в феврале (рост на символические 0,01%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Ранее в январе 2024...    читать дальше
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18 мая 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 90,9873 руб., евро - 98,7776 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 90,9873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,34 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 98,7776 руб. По сравнению с...
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