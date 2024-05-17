ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,9239 руб. курс евро - в размере 98,8978 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 98,8978 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,11 коп.

17 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 90,9239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,34 коп.

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Более 2,4 млн кв. метров недвижимости возведут инвесторы в рамках комплексного развития шести площадок в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году по итогам торгов город привлёк инвесторов для комплексного развития ещё шести площадок. Две из них находятся... "В этом году по итогам торгов город привлёк инвесторов для комплексного развития ещё шести площадок. Две из них находятся... читать дальше

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в процессах по искам ООО "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к... читать дальше

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Правительство добавило Оренбургскую область в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. На эти цели регион получит около 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабинета... читать дальше

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Россия планирует увеличить экспортную квоту на сахар в Казахстан еще на 100 тыс. тонн, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики. По ее информации, соответствующая договоренность достигнута на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика... По ее информации, соответствующая договоренность достигнута на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика... читать дальше

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Банковский сектор Азербайджана отличается низким и средним уровнем концентрации, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБ) страны. Такие данные приведены в его отчете о финансовой стабильности за 2023 год. Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана,... Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана,... читать дальше

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Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года превысили 35 млрд кубометров, сообщила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). "С момента ввода трубопровода в эксплуатацию и по состоянию на 1 мая... читать дальше

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В столице стартовал полевой археологический сезон, будет исследовано более 200 площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Москве начался полевой археологический сезон. Во время него - с мая по октябрь - проводятся самые интенсивные исследования. В этом году столичные... читать дальше

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в пятницу. "Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений... читать дальше

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Первый вице-премьер Денис Мантуров займётся в новом составе правительства общей координацией работы кабмина в области технологического развития, в его ведении останутся работа Минпромторга РФ, "Роскосмос", "Росатом" (в части вопросов участия корпорации в государственном... читать дальше

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МКПАО "ОК Русал" в первой половине июня проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 с расчетами в рублях объемом не менее $100 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 8-8,25% годовых. Купоны... читать дальше

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Динамика цен производителей на сельхозпродукцию и продукты питания в РФ ниже уровня инфляции, сообщает Минсельхоз. Так, по данным на 15 мая, стоимость сахара у производителей за месяц снизилась на 0,3%, за последнюю неделю - на 0,5%. Цены производителей на основные... Так, по данным на 15 мая, стоимость сахара у производителей за месяц снизилась на 0,3%, за последнюю неделю - на 0,5%. Цены производителей на основные... читать дальше

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Потребительские цены на яйца в апреле по сравнению с мартом снизились на 1%, мясо кур стало дешевле на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы снижения цен на яйца замедлились: в марте они составляли 2,3%. В то же время удешевление курятины... Темпы снижения цен на яйца замедлились: в марте они составляли 2,3%. В то же время удешевление курятины... читать дальше

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Французская Danone, получившая в марте этого года разрешение российских регулирующих органов на продажу своего бизнеса в РФ, закрыла в пятницу сделку с компанией "Вамин РФ", сообщается в ее пресс-релизе. Других подробностей Danone не раскрывает. Других подробностей Danone не раскрывает. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Цены на продукты питания (без учета алкогольных напитков) в РФ в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,45%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен ускорился. В марте по сравнению с февралем он составлял 0,1%. С начала года продукты подорожали... С начала года продукты подорожали... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России в апреле 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,54% после роста на 0,13% в марте и стабильности в феврале (рост на символические 0,01%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в январе 2024... Ранее в январе 2024... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 90,9873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 98,7776 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 98,7776 руб. По сравнению с...

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