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27 апреля 2024 года 08:34
В Госдуме нашли способ повысить благосостояние пожилых граждан
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Сергей Фадеичев/ТАСС
27 апреля. FINMARKET.RU - Россиянам, которые уже начали работать, хотят разрешить отдавать пенсионные баллы своим родителям, чтобы повысить их уровень благосостояния. Такой законопроект с поправками в закон о "О страховых пенсиях" подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. В документе, с которым ознакомились "Известия", депутаты объясняют, что он разработан с целью дать возможность увеличить страховую пенсию. "Минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях составляют 15 и более лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. В рамках данных условий требуется дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились "Известия". В документе отмечается, что сегодня средний размер страховых пенсий по старости не успевает за ростом цен на большинство видов товаров, а также услуги ЖКХ. Согласно данным Минтруда, средний размер пенсии по старости в 2024 году составит 23 405 рублей. В пояснительной записке говорится: сегодня есть регионы с более высокими пенсиями, но, в целом, во многих субъектах эти выплаты близки к прожиточному минимуму. В связи с этим депутаты указывают на невозможность удовлетворения пенсионерами своих базовых потребностей и предлагают разрешить детям направлять свои пенсионные баллы родителям в размере не более двух за каждый год. "Законопроект не меняет размера доли единого тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии, а устанавливает порядок распределения рассчитанного индивидуального пенсионного коэффициента для формирования дополнительного обеспечения родителей работающих лиц", - объясняют авторы инициативы в документе.
Опубликовано Финмаркет
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