Въезд инвесторов в ТОР и ОЭЗ предлагают упростить

25 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило законопроект о комфортном визовом режиме в РФ для квалифицированных иностранцев, внешних инвесторов в объекты российских ОЭЗ и ТОР и членов их семей - они смогут получать деловые многократныемаксимум на три года при вложениях от 50 млн руб., пишет "Коммерсант"

Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестсоглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов РФ — напрямую в МВД для сокращения бюрократии.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин инициативу поддерживает, отмечая, что речь идет "о точечных вопросах" - привлечении узких специалистов или беспрепятственном посещении инвесторами площадки. Управляющий партнер первой частной ОЭЗ "Ступино Квадрат" Екатерина Евдокимова подтверждает: "Нашииспытывают порой серьезные трудности и простои в запуске производства из-за бюрократических барьеров, связанных с получением виз для высококвалифицированных специалистов-иностранцев. Иногда монтаж оборудования останавливается из-за невозможности быстро привлечь специалиста из материнской компании за рубежом, который уже участвовал в пусконаладке аналогичного оборудования. Хуже, когда инвестпроект откладывается на неопределенный срок, потому что лицу, принимающему решение, не дали визу и инвестиционный бюджет был потрачен на площадку в другой стране".