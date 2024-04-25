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25 апреля 2024 года 09:37
Въезд инвесторов в ТОР и ОЭЗ предлагают упростить
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dpa\ТАСС
25 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило законопроект о комфортном визовом режиме в РФ для квалифицированных иностранцев, внешних инвесторов в объекты российских ОЭЗ и ТОР и членов их семей - они смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях от 50 млн руб., пишет "Коммерсант". Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестсоглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов РФ — напрямую в МВД для сокращения бюрократии. Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин инициативу поддерживает, отмечая, что речь идет "о точечных вопросах" - привлечении узких специалистов или беспрепятственном посещении инвесторами площадки. Управляющий партнер первой частной ОЭЗ "Ступино Квадрат" Екатерина Евдокимова подтверждает: "Наши инвесторы испытывают порой серьезные трудности и простои в запуске производства из-за бюрократических барьеров, связанных с получением виз для высококвалифицированных специалистов-иностранцев. Иногда монтаж оборудования останавливается из-за невозможности быстро привлечь специалиста из материнской компании за рубежом, который уже участвовал в пусконаладке аналогичного оборудования. Хуже, когда инвестпроект откладывается на неопределенный срок, потому что лицу, принимающему решение, не дали визу и инвестиционный бюджет был потрачен на площадку в другой стране".
Опубликовано Финмаркет
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