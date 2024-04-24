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24 апреля 2024 года 08:37

Хлеб становится главным драйвером продуктовой инфляции

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Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - Цены на хлеб, которые производители в ряде российских регионов с начала 2024 года подняли на 10–15%, внесли весомый вклад в продовольственную инфляцию, пишет "Коммерсантъ". По словам одного из источников издания, по итогам первого квартала 2024 года цены на хлеб в ряде регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской областях, выросли почти на 30%.

По информации газеты, эта ситуация уже вынудила Минсельхоз провести совещание с производителями и взять вопрос на особый контроль. По словам участников рынка, поднимать цены пекарей вынуждает прежде всего рост транспортных расходов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  хлеб,  инфляция

 
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