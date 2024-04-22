Семейную ипотеку через ставку хотят сделать более адресной

22 апреля. FINMARKET.RU -по семейной ипотеке после 1 июля 2024-го для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года, рассказали "Известиям" источники, близкие к Минфину. С одной стороны, такой уровень позволит отсечь заемщиков, которые приобретают недвижимость с инвестиционными целями. С другой — снизить долю субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке.

В пресс-службе Минфина заявили изданию, что окончательные предложения еще не сформированы. Пресс-служба Минстроя также сообщила, что проработка вопроса ведется совместно с заинтересованными ведомствами и организациями, а также с учетом мнения профессионального сообщества.

"Говорить о конкретных параметрах адресности до формирования консолидированной позиции и приятия итоговых решений преждевременно", — подчеркнули в Минстрое.

В ЦБ не ответили на запрос "Известий", однако представители регулятора неоднократно заявляли о том, чтос господдержкой должна стать более адресной.

Продлить программу семейной ипотеки (истекает 1 июля 2024-го) до 2030 года поручил президент Владимир Путин. Причем он отметил, что если заемщики воспитывают ребенка до шести лет, условия для них должны сохраниться. Сейчас семейная ипотека выдается под 6%.

На данный момент при ключевой ставке в 16% банки выдают так называемую рыночную ипотеку под 16,5–25% годовых ("Известия" изучили условия кредитных организаций). То есть всё равно 12% выглядят достаточно льготным вариантом. Но что будет дальше, задается вопросом газета. В соответствии с последним среднесрочным прогнозом ЦБ ключевая ставка в этом году будет находиться в диапазоне 13,2–15,5%, в следующем — 8–10%. Но это при условии, что в 2024-м удастся добиться снижения инфляции до 4–4,5%, в 2025-м — до 4% и сохранения на этом уровне в дальнейшем.

"Если планы ЦБ реализуются и ставки по ипотеке упадут, можно будет рефинансироваться, — напоминает один из собеседников "Известий" на финансовом рынке.

Он также подчеркнул, что в случае рождения еще одного ребенка родители смогут взять семейную ипотеку под 6%. Президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов тоже полагает, что вариант с рефинансированием может быть актуальным. Он высказал мнение, что в случае смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) государство может и просто изменить ставки.