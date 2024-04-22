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22 апреля 2024 года 09:15
Автокредиторы начали переориентироваться на сегмент новых машин
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Денис Абрамов\ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - После длительного периода дефицита на рынке автокредиторы начали переориентироваться на сегмент новых машин, рассказали "Коммерсанту" в банках. ВТБ за январь-март провел 88,6 тыс. сделок на 120,6 млрд рублей. Портфель автокредитов за январь-март вырос на треть, до 336,5 млрд рублей, сообщили в банке. По данным Росбанка, в первом квартале текущего года прирост выдач составил 77% к аналогичному периоду прошлого года. Росту автокредитования новых автомобилей способствует развитие совместных программ с китайскими брендами. По данным "Открытия", на покупку новых автомобилей в марте было потрачено на 42% больше, чем в феврале, - 496,2 млрд рублей, из которых 308,5 млрд рублей составила реализация машин китайских марок. Как отмечает старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин, спрос на автомобили стабилен, объем выдачи автокредитов поддерживается ростом цен. Дальнейшая динамика автокредитования будет во многом зависеть от курса рубля (через цены импортных машин) и от срока службы автомобилей китайских производителей, заключает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, автокредитование
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