ЦБ РФ установил курс евро с 19 марта в размере 94,6663 руб.
18 марта 2026 года 17:34
ЦБ РФ установил курс евро с 19 марта в размере 94,6663 руб.
18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 94,6663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 151,06 коп. Это автоматическое сообщение.
18 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 марта выросла на 0,45% и составила 56186,950 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56186,950 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 254,053 млрд руб., или на...
.18 марта 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,22 коп. и составил 12,1279 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0285 руб., максимальный - 12,198 руб. Было заключено 119682 сделки. Объем торгов составил 162562,88...
.18 марта 2026 года 19:08
Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,5% после понижения на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого цены... читать дальше
.18 марта 2026 года 19:05
Потребительские цены на бензин в РФ с 11 по 16 марта (укороченная статистическая неделя из-за дополнительного выходного в начале марта) выросли относительно предыдущего периода на 0,25% после того, как повышались 0,15% с 3 по 10 марта (восьмидневная статистическая неделя связана... читать дальше
.18 марта 2026 года 19:02
Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С... читать дальше
.18 марта 2026 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос вслед за дорожающей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке и на фоне ослабления рубля. Сдерживающим фактором выступала сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейших трехсторонних... читать дальше
.18 марта 2026 года 18:50
Южнокорейская Samsung Electronics планирует начать массовое производство ИИ-чипов на заводе в Техасе для американского производителя электромобилей Tesla во второй половине 2027 года. Как сообщается в пресс-релизе Samsung, компания также стремится расширить партнерство... читать дальше
.18 марта 2026 года 18:43
Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что приветствует скоординированные действия Международного энергетического агентства (МЭА) по высвобождению на мировой рынок около 400 млн баррелей нефти для компенсации потерь в поставках и обеспечения стабильности. "Это стало признаком... читать дальше
.18 марта 2026 года 18:31
Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс". Власти Ирана призвали жителей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, находящихся неподалеку от нефтяных объектов, немедленно эвакуироваться,... читать дальше
.18 марта 2026 года 18:16
Еврокомиссия обозначила, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке крайне важно избегать любых ненужных барьеров для импорта нероссийского газа в ЕС. Как говорится в сообщении ЕК, в этом контексте Комиссия опубликовала обновленные рекомендации по реализации регламента... читать дальше
.18 марта 2026 года 18:07
Добыча и экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе слабо изменились относительно предыдущего месяца, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок составил 6,993 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,988 млн б/с в декабре.... читать дальше
.18 марта 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,43 коп. и составил 12,1374 руб. Минимальный курс юаня составил 12,039 руб., максимальный - 12,202 руб. Была заключена 46681 сделка. Объем торгов составил 74292,35...
.18 марта 2026 года 17:54
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 марта, сократились... читать дальше
.18 марта 2026 года 17:48
Американские фондовые индексы начали сессию в среду снижением на данных об ускорении темпов производственной инфляции в стране, а также из-за нового скачка цен на нефть. Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца,... читать дальше
.18 марта 2026 года 17:36
ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13407,69 (+253,88) руб./грамм; на серебро - 214,38 (+6,48) руб./грамм; на платину - 5764,71 (+187,01) руб./грамм; на палладий - 4353,6 (+137,41) руб./грамм. Это автоматическое...
.18 марта 2026 года 17:34
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 83,1259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,56 коп. Это автоматическое сообщение.
