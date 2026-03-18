Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Рейтинг российских банков за февраль
В феврале 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Ущерб от болезней трудоспособных россиян эксперты оценили в 3,5-4% ВВП
Потери российских компаний от выхода на работу сотрудников в состоянии сниженной работоспособности из-за заболеваний и факторов риска их развития достигают 133,2 млн руб. в расчете на 1000 работников в год. Такую оценку на форуме "Здоровое общество"...
 
Экономика продолжает терять импульс
Краткосрочные прогнозы состояния российской экономики от аналитиков и регуляторов начинают расходиться не только в интерпретациях ее текущей динамики, но и в оценке направления движения, пишет "Коммерсантъ". Новый квартальный прогноз Института...
 
18 марта 2026 года 17:34

ЦБ РФ установил курс евро с 19 марта в размере 94,6663 руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 94,6663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 151,06 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
18 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 марта выросла на 0,45% и составила 56186,950 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56186,950 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 254,053 млрд руб., или на...
18 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1279 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,22 коп. и составил 12,1279 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0285 руб., максимальный - 12,198 руб. Было заключено 119682 сделки. Объем торгов составил 162562,88...
18 марта 2026 года 19:08
Цены промпроизводителей в России в феврале выросли на 0,5%
Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,5% после понижения на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого цены...    читать дальше
18 марта 2026 года 19:05
Бензин в РФ с 11 по 16 марта подорожал на 0,25%
Потребительские цены на бензин в РФ с 11 по 16 марта (укороченная статистическая неделя из-за дополнительного выходного в начале марта) выросли относительно предыдущего периода на 0,25% после того, как повышались 0,15% с 3 по 10 марта (восьмидневная статистическая неделя связана...    читать дальше
18 марта 2026 года 19:02
Инфляция в РФ с 11 по 16 марта составила 0,08%
Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

С...    читать дальше
18 марта 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС снизился на 0,8%
Российский рынок акций завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос вслед за дорожающей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке и на фоне ослабления рубля. Сдерживающим фактором выступала сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейших трехсторонних...    читать дальше
18 марта 2026 года 18:50
Samsung планирует начать массовое производство ИИ-чипов для Tesla во 2-м полугодии 2027 года
Южнокорейская Samsung Electronics планирует начать массовое производство ИИ-чипов на заводе в Техасе для американского производителя электромобилей Tesla во второй половине 2027 года.

Как сообщается в пресс-релизе Samsung, компания также стремится расширить партнерство...    читать дальше
18 марта 2026 года 18:43
Еврокомиссия приветствует скоординированные меры МЭА по высвобождению 400 млн баррелей нефти
Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что приветствует скоординированные действия Международного энергетического агентства (МЭА) по высвобождению на мировой рынок около 400 млн баррелей нефти для компенсации потерь в поставках и обеспечения стабильности.

"Это стало признаком...    читать дальше
18 марта 2026 года 18:31
Рост цен на нефть ускорился
Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".

Власти Ирана призвали жителей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, находящихся неподалеку от нефтяных объектов, немедленно эвакуироваться,...    читать дальше
18 марта 2026 года 18:16
Еврокомиссия призвала избегать барьеров для импорта нероссийского газа в ЕС
Еврокомиссия обозначила, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке крайне важно избегать любых ненужных барьеров для импорта нероссийского газа в ЕС.

Как говорится в сообщении ЕК, в этом контексте Комиссия опубликовала обновленные рекомендации по реализации регламента...    читать дальше
18 марта 2026 года 18:07
Добыча нефти в Саудовской Аравии в январе выросла на 13,3% в годовом сравнении
Добыча и экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе слабо изменились относительно предыдущего месяца, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,993 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,988 млн б/с в декабре....    читать дальше
18 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1374 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,43 коп. и составил 12,1374 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,039 руб., максимальный - 12,202 руб. Была заключена 46681 сделка. Объем торгов составил 74292,35...
18 марта 2026 года 17:54
Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 марта, сократились...    читать дальше
18 марта 2026 года 17:48
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы начали сессию в среду снижением на данных об ускорении темпов производственной инфляции в стране, а также из-за нового скачка цен на нефть.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца,...    читать дальше
18 марта 2026 года 17:36
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 марта
ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13407,69 (+253,88) руб./грамм; на серебро - 214,38 (+6,48) руб./грамм; на платину - 5764,71 (+187,01) руб./грамм; на палладий - 4353,6 (+137,41) руб./грамм.

Это автоматическое...
18 марта 2026 года 17:34
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 83,1259 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 83,1259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,56 коп.

Это автоматическое сообщение.
