Автодилеры создают онлайн-платформу для торговли автомобилями между собой

22 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) до конца 2024 г. запустит собственную онлайн-платформу для торговли автомобилями между юрлицами - дилерскими предприятиями. Об этом "Ведомостям" рассказал президент РоАД и председатель совета директоров "БН-моторс" Алексей Подщеколдин.

Проект назвали "Платформа РоАД b2b". Она будет представлять собой аукционную площадку в интернете по продаже новых и подержанных автомобилей между дилерами, доступа для физлиц на нее не будет, пояснил Подщеколдин. Отдельно будет организован аукцион битых машин, добавил он. Поиск транспортного средства будет осуществляться по марке, модели, цвету, региону эксплуатации, комплектации и другим параметрам.

Стоимость размещения объявления о продаже автомобиля на платформе составит около 500 руб. для членов РоАД и 1000 руб. для сторонних дилеров, следует из презентации проекта. Индексация цен будет ограничена уровнем инфляции, заверили в ассоциации. На первом этапе предполагается выставить на аукцион порядка 150 тыс. машин, указано в презентации.

По словам Подщеколдина, сейчас идет подбор финансового инвестора для проекта и привлечение региональных дилеров. Согласно оценке эксперта, для запуска платформы потребуется 60-100 млн руб., которые в основном пойдут наIT-инфраструктуры. Вероятно, в качестве инвестора будет привлечен один из крупных банков, допускает собеседник газеты.

РоАД также разработала для платформы единый стандарт описания автомобилей и рейтинг их состояния. В рамках онлайн-аукциона можно будет оплатить приобретенную машину, в том числе заемными средствами, застраховать ее, поставить на учет в ГИБДД и заказать доставку, следует из презентации проекта.