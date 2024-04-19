Самозанятые смогут отчислять на больничные с 2026 года

19 апреля. FINMARKET.RU -россияне с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни. Об этом "Известиям" заявили в Минтруде.

подготовил законопроект о добровольном социальном страховании для самозанятых. Согласно документу, с 2026 года в РФ будет проводиться эксперимент по подключению плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) к такой программе. Это значит, что работающие на себя смогут делать взносы в Соцфонд, чтобы получать компенсацию по временной нетрудоспособности. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Минтруда. Там добавили, что сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

Сейчас в России самозанятые не могут получить больничные выплаты, поскольку не делают обязательные страховые взносы. За сотрудников, нанятых по трудовому договору, такие отчисления производят работодатели.

Минтруд еще в 2022 году представил модель социального страхования плательщиков НПД, которая должна была заработать в июле 2023-го, однако процесс приостановился. Согласно ей, самозанятые могли бы получать выплаты в случае:

- болезни, травмы, протезирования;

- процедуры ЭКО или аборта;

- ухода за заболевшими членами семьи, включая ребенка;

- во время санаторно-курортного лечения.

Предполагалось, что размер больничных выплат будет зависеть от страхового стажа самозанятого и периода, в который он оплачивал взносы. По представленной модели гражданин может сам выбрать, какой размер пособия в случае нетрудоспособности он бы хотел получать, и исходя из этого делать отчисления. Чем выше будут ежемесячные платы, тем больше человеку смогут начислить во время болезни.