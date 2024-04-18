Реальные располагаемые доходы россиян выросли рекордно за 14 лет

18 апреля. FINMARKET.RU - Рост реальных располагаемых денежных доходов населения вобновил рекорд. В 4-м квартале прошлого года он составил 8% - это максимум с октября-декабря 2009-го, когда отмечался восстановительный рост после финансового кризиса, говорится в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за 2023 г. Для сравнения, годом ранее показатель сокращался - в 4-м квартале 2022 г. он уменьшился на 0,1%, пишут "Известия"

Как говорится в докладе Счетной палаты, годовой прирост реальных располагаемых доходов составил 5,4%. Это среднее значение за все 12 месяцев 2023 г. по отношению к 2022 г., поэтому оно отличается от показателя за 4-й квартал (в одни периоды в году увеличение было более значительным, в другие - менее). Как подсчитали "Известия" по данным Росстата, такой показатель - максимальный с 2010 года, когда он был 5,9%. В 2022 г. по итогам года наблюдался спад на 1%.

В номинальном выражении, согласно Росстату,за прошлый год (без учета инфляции) выросли до 50,3 тыс. рублей на душу населения (почти на 11%).

"Номинальные отличаются от реальных тем, что в первом случае - это просто сумма денег, а во втором - количество товаров и услуг, которые можно приобрести за полученные средства", - объяснила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Многое зависит от инфляции - чем выше ее уровень, тем больше реальные располагаемые доходы отличаются от номинальных, добавила эксперт. Рост цен съедает покупательную способность полученных денег. По итогам 2023 года инфляция в России составила 7,4%.

Рост таких доходов в прошлом году (на 5,4%) обогнал прогноз Минэкономразвития - в сентябре министерство ожидало, что по итогам 2023 г. будет цифра в 4,3%. В этом и в последующие 2 года министерство прогнозирует замедление динамики до 2,6-2,7%.

В структуре денежных доходов в прошлом году увеличилась доля оплаты труда. Теперь она составляет 59%, говорится в докладе Счетной палаты. Также выросла часть поступлений от предпринимательства до 6,8%. А это, в свою очередь, рекордный показатель с 2014 г. (тогда Росстат сообщал о 7%). Одновременно незначительно сократился вклад социальных выплат - до 19,5%, обращают внимание аудиторы. Кроме того, снизилась доля прироста от собственности до 4,4%. Еще 10% приходятся на другие поступления.