Российские авиакомпании увеличат частоту полетов

17 апреля. FINMARKET.RU - Российскиев этом году планируют увеличить частоту действующих рейсов и запустить новые. В результате они рассчитывают нарастить пассажиропоток примерно на 8%, сообщили "Российской газетой" представители перевозчиков. Эксперты считают, что перевозчики также хотели бы увеличить прибыль, а потому будут тестировать приемлемый для пассажиров верхний уровень цен. Скорректироватьможет недостаток провозных емкостей.

Увеличивать количество рейсов авиакомпании начнут к лету, когда стартует сезон отпусков. На лето 2024 года география полетов "Аэрофлота" и дочерних авиакомпаний "Победа" и "Россия" насчитывает 269 направлений. Это на 7% больше, чем в летнем расписании 2023 года, сообщили "РГ" в компании. Из всех маршрутов 149 - внутренние.

Из базового аэропорта Шереметьево перевозчик будут выполнять полеты по более чем 100 направлениям, а количество маршрутов в обход Москвы составит 139. Помимо расширения маршрутной сети планируется увеличить и частоту полетов, в частности, из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Анталью, Челябинск, Грозный, Нижний Новгород, Калининград, Красноярск, Казань.

Расширяется сеть международных маршрутов. Из Москвы "Аэрофлот" будет выполнять рейсы в Хошимин (Вьетнам), Мале (Мальдивы), Бангкок и Пхукет (Таиланд), Маэ (Сейшелы), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), Анталью, Даламан, Адану, Измир и Бодрум (Турция). Авиакомпания "Россия" в новом сезоне продолжит рейсы в Варадеро (Куба) и Коломбо (Шри-Ланка).

"Аэрофлот" планирует по итогам года увеличить пассажиропоток относительно 2023 года на 8%.

В авиакомпании Red Wings также сообщили об увеличении частоты полетов как по существующим маршрутам, так и за счет новых рейсов уже в апреле и мае. "Это обусловлено ростом спроса как на внутренние, так и на международные пассажирские перевозки", - отметил представитель перевозчика.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с начала года расширила программу полетов за счет Азербайджана, Узбекистана и Армении. Прямые рейсы запустили в Стамбул из Екатеринбурга и Жуковского, из Сочи и Домодедово, а также из Екатеринбурга и Иркутска в Пекин (Китай) после почти четырехлетнего перерыва. В мае начнут также летать в Пекин из Владивостока и Харбин из нескольких городов.