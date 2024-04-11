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11 апреля 2024 года 18:27
ВБ до 2,2% повысил прогноз роста ВВП России на этот год
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ZUMA/TACC
11 апреля. FINMARKET.RU - Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2% с ожидавшихся в январе 1,3%. Прогноз увеличения российской экономики на 2025 год улучшен до 1,1% с 0,9%. В 2023 году экономика РФ выросла на 3,6%, говорится в обновленном экономическом прогнозе ВБ для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. "Среднесрочные и долгосрочные перспективы экономики России остаются неясными. Бизнес и потребители сталкиваются с высокой неопределенностью, ограничениями на экспорт широкого круга товаров, недостатком поставок некоторых видов технологического оборудования, а также повышением торговых издержек", - отмечают в ВБ. "Ограничения для российского экспорта оказывают давление на внешнеторговый баланс страны, курс нацвалюты, а также доходы бюджета, - говорится в докладе. - Бюджетная позиция ухудшилась из-за сжатия поступлений от энергоресурсов в результате санкций, увеличения расходов правительства на оборону и госбезопасность, а также социальные трансферты". Эксперты ВБ также отмечают нехватку рабочей силы в необоронных отраслях. "В целом, ожидается, что нехватка квалифицированных кадров, ограничения на импорт технологичных товаров и потеря продуктивных прямых иностранных инвестиций, будут ограничивать среднесрочные и долгосрочные перспективы роста", - говорится в докладе. ВБ ожидает, что инфляция в России в 2024 году составит 6,9%, а затем постепенно опустится к 4% в 2026 году. Согласно прогнозу ВБ, экономический рост в развивающихся государствах Европы и Центральной Азии в 2024 году составит 2,8%, в 2025 году - 2,7%.
Опубликовано Финмаркет
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