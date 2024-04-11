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11 апреля 2024 года 10:01
"Белым хакерам" пропишут права в законодательстве
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Сергей Фадеичев/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - Допустимые действия независимых IT-экспертов, известных как "белые хакеры", хотят прописать в законодательстве. Но меры по легализации не должны снизить порог нетерпимости к утечкам персональных данных, считают специалисты. Проблемы регулирования сектора кибербезопасности обсудили за круглым столом в "Российской газете" представители Госдумы, Минцифры, правоохранительных органов и участников рынка. Работа "белых хакеров", или "багхантеров", особенно актуальна сейчас, когда нужно защищать ключевые государственные системы и сервисы от беспрецедентных внешних атак - в 2023 году их количество выросло на 65% по сравнению с предыдущим годом. По словам главы ИАА Telecom Daily Дениса Кускова, рынок таких услуг можно разделить на три группы: пентесты - испытание систем на проникновение извне, управление уязвимостями и так называемые Red Team, объединяющие пентесты и управление уязвимостями. Существуют и так называемые "баг баунти", когда к тестированию привлекается неограниченный круг лиц. В 2023 году рынок пентестов в России оценили в 3 млрд руб., как ожидается, в ближайшие четыре года он удвоится. Сегодня свои программы по "баг баунти" есть у "Яндекса", OZON, VK, "Тинькофф". В прошлом году к движению за этичный хакинг присоединились государственные ведомства. На первом этапе программы, инициированной Минцифры, участники проверяли "Госуслуги" и ЕСИА. В итоге удалось найти 37 уязвимостей. В Госдуму уже внесен законопроект, регулирующий возможность проведения тестирования защищенности систем без нарушения авторских прав их создателей, разработчиков компонентов таких систем и их владельцев. Об этом рассказал автор законопроекта, депутат Госдумы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По словам Немкина, сейчас к внесению готов второй законопроект. В его рамках предлагается закрепить возможность оператора информационной системы на условиях, определяемых им, проводить мероприятия по выявлению уязвимостей информационной системы, в том числе с привлечением специалистов, которые не являются его сотрудниками.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ИТ-эксперты, законопроект
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