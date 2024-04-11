РСПП предлагает новый механизм пересмотра сделок со стратегическими предприятиями

11 апреля. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в 57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, смягчающие ответственность за его нарушение. Поправки позволят избежать конфискации актива государством в случаях, если сделка была совершена с нарушениями. Но только при условии, что покупатель добровольно вернет его прежнему владельцу. Это следует из подготовленного РСПП проекта концепции законодательного регулирования таких сделок. Предложения включены в пакет поправок, направленных на защиту бизнеса от деприватизации. Документ сейчас обсуждается и дорабатывается совместно с правительством, сообщил "Ведомостям" источник, знакомый с обсуждением.

предлагает внести поправки в закон 57-ФЗ, чтобы закрепить в нем ситуации, когда приватизация была проведена надлежащим образом, но в рамках последующих сделок доля иностранного инвестора превысила лимит в 25 или 50%, пояснял ранее "Интерфаксу" президент РСПП Александр Шохин. Предложенные изменения касаются "снижения энтузиазма" прокуратуры по изъятию активов в казну, отмечал он.

Согласно 57-ФЗ, чтобы купить более 50% акций предприятия стратегического значения (в отдельных случаях - более 25%), зарубежному инвестору нужно получить разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Если сделка совершена без согласования с комиссией, суд вправе признать ее недействительной и применить к ней последствия, прописанные в Гражданском кодексе (ГК). Речь идет о двусторонней реституции: стороны недействительнойдолжны вернуть друг другу переданное по ней имущество или его стоимость. Однако если суд признает, что сделка противоречит основам правопорядка и нравственности, то все полученное по сделке (и актив, и его оплата) может быть конфисковано государством.

Минфин получил предложения бизнеса о поправках в закон № 57-ФЗ и обсудил с участием заинтересованных органов и РСПП, заявил "Ведомостям" представитель министерства. При этом реализация положений этого закона относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы России, которая является участником дискуссии, добавил он.