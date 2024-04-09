ЦБ против размещения за рубежом средств банков с ограниченной лицензией

9 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) хочет добиться наделения банков с базовой лицензией правом размещать средства на депозитах в иностранных банках, сообщил "Коммерсанту" вице-президентАлексей Войлуков. Ассоциация намерена обратиться с этим вопросом в правительство и повторно в, который 5 апреля сообщил на своем сайте, что не поддерживает инициативу.

По мнению регулятора, возможность размещения средств на депозитах за рубежом - существенные риски для небольших банков. Предоставление банкам РФ права кредитовать иностранных партнеров "может повлечь риски для их финансовой устойчивости и появление разного рода схем вывода активов", считает ЦБ.

Сейчас в России действуют 98 банков с базовой лицензией. К ним применяются невысокие требования по уставному капиталу (300 млн руб. против 1 млрд руб. для банков с универсальной лицензией) и менее жесткое регулирование. Но работа таких банков внутри страны и за рубежом ограничена. По количеству они занимают 31% сектора, по объему активов на начало февраля — всего 0,2% (296 млрд руб.).

"Казус риска вывода активов по такой схеме в том, что он присущ и универсальным крупным банкам, которые имеют право на такие операции сейчас", - считают в АБР. По словам управляющего директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрия Беликова, вывод активов через межбанковские кредиты - "нераспространенная практика".