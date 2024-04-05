Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2023 году на 3,6%

Росстат подтвердил первую оценку роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,6% после снижения на 1,2% в 2022 году. Повышение экономики в 4-м квартале в годовом выражении составило 4,9%. Росстат при этом актуализировал оценки ВВП за три квартала прошлого года

5 апреля. FINMARKET.RU - Росстат подтвердил первую оценку роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,6% после снижения на 1,2% в 2022 году, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики, в котором дана вторая оценка ВВП за прошлый год и актуализированы квартальные данные за 2023 год.

Росстат при этом опубликовал первую оценку динамики ВВП РФ в 4-м квартале 2023 года - рост на 4,9% по сравнению с 4-м кварталом 2022 года.

Одновременно немного пересмотрена поквартальная динамика в 1-3-м кварталах 2023 года. В 1-м квартале 2023 года, по уточненным данным, ВВП РФ снизился на 1,6% в годовом выражении (динамика уточнена со снижения на 1,8%), во 2-м квартале 2023 года рост ВВП составил 5,1% (уточнена с роста на 4,9%), в 3-м квартале ВВП вырос на 5,7% в годовом выражении (уточнена с роста на 5,5%).

Объем ВВП России за 2023 год составил в текущих ценах 172 трлн 148,3 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год. по отношению к среднегодовым ценам 2022 года составил 107,0%.

Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 2023 году, по оценке Росстата, снизилась до 16,5% с 18,0% в 2022 году после 17,6% в 2021 году, 14,0% в 2020 году, 18,8% в 2019 году и 20,7% в 2018 году.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за январь-февраль 2024 года на уровне 6,0%. В феврале 2024 года, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП составил 7,7% в годовом сравнении (отчасти ускорению способствовал високосный день) после повышения на 4,6% в январе. С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в феврале составил 0,2% по сравнению с январем.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3% (прогноз от сентября 2023 года), ЦБ - на 1,0-2,0%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала марта) предполагает повышение на 1,5%.

Согласно данным Росстата, в 2023 году наибольший рост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 10%), в области информации и связи (на 9,8%), в финансовой и страховой деятельности (на 8,7%), в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах (на 8%), в обрабатывающих производствах (на 6,8%), в оптовой и розничной торговли (на 6,6%), в строительстве (также на 6,6%), в профессиональной, научной и технической деятельности (на 5,9%), в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (на 5,8%), в транспортировке и хранении (на 3,2%).

В сельском хозяйстве рост валовой добавленной стоимости в 2023 году составил 0,1%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха также 0,1%.

Снижение добавленной стоимости в 2023 году наблюдалось в сфере добычи полезных ископаемых - на 2,0%, в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора утилизации отходов - на 3,0%.