Промпредприятия столкнулись с проблемой трудоустройства несовершеннолетних

4 апреля. FINMARKET.RU - Промышленные предприятия столкнулись с проблемой трудоустройства выпускников колледжей и техникумов, сообщили "Российской газете" сразу несколько депутатов. Сокращенные программы обучения позволяют подготовить молодых специалистов быстрее. Но многие из них заканчивают обучение до совершеннолетия. А рабочие места, на которые предприятия должны их принять, считаются вредными и опасными условиями труда. Минпросвещения и Минтруд еще в 2022 году анонсировали актуализацию перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда. Но этого не было сделано.

В Минпросвещения РГ подтвердили, что в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" сроки обучения были оптимизированы. Несовершеннолетними сейчас выпускается около 10% студентов. В отчете правительства в Госдуме премьер Михаил Мишустин сообщил, что в колледжах учатся сейчас 3,7 млн студентов.

В Минпросвещения России отметили, что возможность сокращения срока обучения в рамках ФП "Профессионалитет", не директива, а право оптимизировать срок выхода востребованных кадров на рынок труда без ущерба для уровня их профподготовки. И решение о необходимости такого сокращения принимается совместно и только по согласованию с работодателем.

В министерстве обратили внимание, что согласно статье 63 Трудового кодекса заключение трудового договора возможно с 16 лет. Но в этом общем правиле допускается ряд исключений, разрешающих снижать возраст для заключения трудового договора до 15 лет для случаев выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы, а в отдельных случаях - до 14 лет при наличии согласия родителя или попечителя. Кроме того у студентов есть возможность начать свой трудовой стаж на базе функционирующих в колледже учебно-производственных комплексов, отметили в министерстве. Такие комплексы созданы в 816 колледжах из 73 субъектов

Для устранения проблем с трудоустройством молодежи Минпросвещения России совместно с Минтрудом России направило регионам письмо об отсутствии запретов наи практику несовершеннолетних в действующем законодательстве.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, необходимо актуализировать перечень профессий, которые попадают под критерий "вредных и опасных". Тем более перечень не обновлялся уже с 90-х годов.

Но при пересмотре документа действовать нужно аккуратно, чтобы исключить вред для здоровья подростков, обращает внимание Киселев. Речь не идет о полном допуске несовершеннолетних для работы на производства с вредными и опасными условиями труда. А о том, чтобы создать бесшовный путь обучения и трудоустройства молодежи, которая предприятиями целенаправленно была обучена для дальнейшего трудоустройства на эти рабочие места.