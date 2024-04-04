В реестр Минпромторга включен первый российский ИИ-сервер

4 апреля. FINMARKET.RU - Врадиоэлектронной продукции Минпромторга включили первые отечественные серверы для работыс возможностью подключения нескольких видеокарт. Это модуль Delta Sprut от ООО "Дельта компьютерс" (Delta Computers), который позволяет подключить до 16 графических процессоров (GPU). Такое устройство может выполнять "тяжелые" технические задачи, связанные, например, с обучением генеративных моделей (нейросетей), распознаванием и синтезом речи, работой цифровых ассистентов или распознаванием лиц в видеопотоке, пишут "Ведомости"

Выписка из реестра о включении Delta Sprut датирована 22 февраля 2024 г. До этого в нем были только серверы с опцией подключения одного GPU, способные выполнять более простые задачи, такие как рендеринг фото- и видеоизображений.

Потенциальными потребителями модуля Delta Computers могут быть госструктуры.

Проблема создания полностью отечественных решений для ИИ заключается в отсутствии российских чипов, отметили эксперты. В отечественных серверах, скорее всего, будет обеспечена поддержка американских GPU Nvidia или AMD, поскольку российских аналогов не существует, считает аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Это достаточно дорогостоящие компоненты - например, стоимость карт Nvidia T4 начинается от 200 тыс. рублей, а чипы Nvidia A100 американские санкции вообще запрещают поставлять в Россию. Серверы, включенные в реестр, вполне можно назвать российскими, поскольку Delta Computers заявляет об их разработке в стране, добавил Бойко.