Темпы роста корпоративного кредитного портфеля замедлятся

В 2024 году темпы увеличения корпоративного кредитного портфеля в России замедлятся. По оценке "Эксперт РА", прирост портфеля кредитования крупного бизнеса составит 13-15% против 24% годом ранее, а портфеля МСБ - 20% против 30% в 2023 году, пишет "Коммерсант"

Аналитики агентства объясняют замедление темпов дефицитом государственного бюджета, что может привести к сокращению софинансирования государством новых проектов, а также упоминают угрозы срывов в цепочках поставок, в том числе в виде вторичных санкций против крупных финансовых и торговых партнеров-нерезидентов.

Портфель малого и среднего бизнеса (МСБ) показывал рост на треть в год в течение 2021-2023 годов. Однако по итогам 2024 года динамика может не превысить 20%, полагают в "Эксперт РА".

Аналитики агентства отмечают, что спрос насо стороны МСБ в 2024 году останется высоким - количество субъектов увеличивается на фоне низкой конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей. Однако поддержка сегмента со стороны государства будет снижаться, что уменьшит и риск-аппетиты банков. Кроме того, уточняют в "Эксперт РА", в 2024 году уже не будет эффекта низкой базы.