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02 апреля 2024 года 08:29
Авиакомпаниям запретят аннулирование обратных билетов
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Артем Коротаев\ТАСС
2 апреля. FINMARKET.RU - Минтранс попросили запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты в случае опоздания пассажиров на рейс "туда". С этой инициативой к министру транспорта Виталию Савельеву обратились депутат Госдумы Сергей Леонов и председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП), зампред общественного совета при Минтрансе Илья Зотов, пишут "Известия". Многие российские перевозчики сегодня автоматически аннулируют обратный проездной документ, если пассажир приобрел его в одном бронировании с билетом "туда" и по каким-то причинам пропустил первый рейс. Чаще всего это происходит из-за опоздания на регистрацию или на посадку в самолет. При этом многие не отказываются от поездки и вынуждены заново покупать весь комплект, в результате чего авиакомпания на одном таком человеке зарабатывает как минимум дважды, указал Сергей Леонов. В ряде же случаев люди приобретают только билет "туда", зная, что у них есть обратный, и перевозчик не информирует их об аннулировании. В итоге пассажир узнает об отмене бронирования уже по факту, добавил Илья Зотов. В связи с этим поступает большое число жалоб и фиксируется огромное количество нарушений их прав со стороны авиакомпаний, указали авторы обращений. Минтранс в своих ответах на жалобы поясняет, что авиакомпании имеют право аннулировать бронирование на каком-либо участке маршрута в соответствии с федеральными правилами (п. 27 ФАП-82). Но это им разрешено делать только в том случае, если пассажир не сообщил перевозчику о своем намерении продолжить поездку на последующих участках маршрута, следует из письма директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Анатолия Самолетова одному из пассажиров (есть у "Известий"). Таким образом, у опоздавшего на рейс "туда" есть право сохранить обратный билет: для этого он должен уведомить об этом авиакомпанию, подчеркнул председатель ООП, добавив, что при этом многие люди не знают об этой необходимости информирования, так как при продаже таких инструкций нет. В правилах некоторых перевозчиков, размещенных на их официальных сайтах, приведена либо иная трактовка формулировки п. 27 ФАП-82, либо ее упоминание и вовсе отсутствует, пояснил Илья Зотов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, авиаперевозки, билеты
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