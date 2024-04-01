Мобильный софт адаптируют под отечественные ОС

1 апреля. FINMARKET.RU - Российскиемобильных операционных систем (ОС) обсуждают с Минцифры возможность ввести требование для мобильных программных продуктов по совместимости с российскими мобильными ОС для включения в реестр (дает преференции на госзакупках и налоговые льготы). Об этом "Коммерсанту" сообщили источники на рынке программного обеспечения.

По словам одного из собеседников, в инициативе заинтересован в первую очередь "Ростелеком", который контролирует разработчика мобильной ОС "Аврора". Критерии отечественности самих мобильных ОС только разрабатываются, но есть риск, что такими не признают ОС на Android. Эксперты опасаются, что в результате многие разработчики мобильного софта окажутся вне реестра, лишившись налоговых льгот и поставок в госсектор. В то же время представитель российского разработчика систем видеоконференцсвязи "Труконф" считает, что поддержка российских ОС - "инвестиция в будущее собственных IT-решений для каждого отдельного вендора". По его словам, компания уже обеспечила совместимость с Astra Mobile и "Ред ОС М", а в этом году решение выйдет на ОС "Аврора".

В Минцифры изданию сказали, что проект постановления, включающий в том числе требования по совместимости ПО с двумя отечественными ОС, доработан и обсуждается с отраслью. Установление требований к мобильным ОС для продуктов из реестра ПО "на текущий момент не планируется", уточнили в министерстве.