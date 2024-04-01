В рознице и общепите могут установить квоту на российское вино

1 апреля. FINMARKET.RU - Власти рассматривают возможность установить квоту на российскоев рознице и общепите 20% с дальнейшим увеличением до 50%. Но если в большинстве продуктовых магазинов российского вина и так больше половины, для винотек и ресторанов это грозит сокращением ассортимента, предупреждают эксперты.

В правительство поступило обращение председателя правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрия Киселева об этом, "оно в настоящее время рассматривается федеральными ведомствами в установленном порядке", рассказали "Российской газете" в Минсельхозе.

АВВР предлагает установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также с 1 сентября ввести квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением до 50%. Опрошенные "РГ" эксперты сомневаются в перспективности идеи установления таких высоких пошлин на вина из стран НАТО, а вот второе предложение АВВР вполне возможно будет реализовано.

Уже сейчас в большинстве торговых сетей доля отечественных вин в общем объеме реализации превышает 50%, рассказал "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Но, по его мнению, установление искусственных лимитов и квот может ограничить выбор потребителя, который привык к широкому ассортименту в том числе импортных вин.

Как говорит Караваев, искусственные лимиты могут негативно повлиять на ассортимент и ценообразование в магазинах. "Введение ограничений снизит возможности ретейлеров формировать максимально широкое и выгодное для потребителя предложение", - говорит эксперт.

Рестораторы предлагают снизить квоту до 10%, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, ресторанам нужны вина специально разлитые именно для HoReCa (индустрии гостеприимства: отелей, ресторанов, кейтеринга). По мнению Бухарова, чтобы увеличить долю российского вина в ресторанах, нужно дать возможность торговать им без лицензии. Также на российское вино можно отменить НДС - оно станет дешевле и выгоднее.