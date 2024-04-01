Для вывода многодетных из бедности требуется 280 млрд в год

1 апреля. FINMARKET.RU - Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств требуется не менее 280 млрд рублей в год, подсчитали ученые РАН. Столько нужно, чтобы довести среднедушевой доход в семьях с тремя и более детьми до границы бедности (в среднем 14,3 тыс. рублей на человека), пишут "Известия"

Как говорится в исследовании, опубликованном в "Финансовом журнале" НИФИ Минфина, несмотря на улучшение материального положения, у многодетных семей сохраняется непростая финансовая ситуация. И хотя мерами социальной поддержки сейчас охвачено большинство домохозяйств, не менее половины семей с тремя и более детьми всё еще не могут справиться с неожиданными тратами, подчеркивается в научной статье.

"В большей степени увеличивает доход домохозяйств занятость его главы в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, ремонте автотранспортных средств и гостиничном бизнесе. Также растет показатель при проживании в более крупных городах и сокращается в сельском поселении с численностью жителей от 200 до 5000 человек", - отмечается в статье.

Наиболее высокие среднедушевые доходы имеют люди с детьми, проживающие в Северо-Западном федеральном округе, а наиболее низкие - в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, уточняется в исследовании.

. Эксперты отмечают, что в масштабах бюджета 280 млрд - цифра небольшая, однако нужны комплексные и адресные меры. Среди них - выдача электронных сертификатов на оплату нянь и репетиторов, содействие в переобучении и трудоустройстве матерей, выдача грантов на получение высшего образования для родителей.