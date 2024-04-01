Депутаты обсуждают обнуление ставки НДС для производителей лифтов

1 апреля. FINMARKET.RU -ставкидля производителей лифтов - одно из обсуждаемых в Госдуме предложений, касающееся модернизации изношенного лифтового оборудования в регионах, сообщил "Ведомостям" председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия"). Помощь регионам с заменой лифтов, у которых закончился или подходит к концу срок эксплуатации, члены думской фракции единороссов обсуждали 28 марта на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства, сообщал вице-спикер палаты Сергей Неверов в своем Telegram-канале.

В правительстве сейчас прорабатываются как различные варианты поддержки отечественных производителей лифтов, так и вопрос поддержки из федерального бюджета регионов, где жители не смогут накопить на замену лифта в своих домах взносами на капремонт, даже если вложение сделают власти субъекта, написал он, ссылаясь на премьера. В Госдуме много идей на эту тему: и контракты жизненного цикла, и инструменты факторинга, и вывод лифтов из состава общего имущества в многоквартирном доме, и многие другие, говорит Пахомов.

По его словам, и нулевые ставки, и другие инструменты поддержки можно и нужно давать только производствам, подтвердившим высокие стандарты своего оборудования и деталей, и, как следствие, качество своей продукции. 2После согласования всех деталей можно будет ставить и вопрос о финансовой поддержке регионов в работе по замене лифтов в многоквартирных домах", - заключил Пахомов.

Российскиеприветствуют инициативы по снижению налоговой нагрузки, а обнуление ставки НДС станет беспрецедентной мерой господдержки, сказал "Ведомостям" представитель Щербинского лифтостроительного завода. "Но рассматривать такую меру в качестве инструмента снижения стоимости лифтов для заказчиков не стоит, поскольку до 40% от итоговой стоимости установленного лифта составляет его монтаж. Куда как более действенным этот механизм будет для фондов капитального ремонта или спецсчетников (собственники, которые хранят собранные на капремонт средства на специальных счетах в банках. Жильцы имеют право перечислять деньги региональному оператору капитального ремонта (в общий котел) или создавать специальные счета только для своего дома) - здесь обнуление ставки позволит приобретать продукцию у заводов на ощутимо более выгодных условиях", - сказал он.