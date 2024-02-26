На замену лифтов не хватает денег

26 февраля. FINMARKET.RU - Более половины многоквартирных домов, не включенных в планы замены лифтов, формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, но взносы недостаточны для проведения работ. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель Минстроя. Именно с низким размером взноса прежде всего связан дефицит финансирования в таких домах, уточнил он. Средний взнос на капремонт по регионам - 8-9 руб. за 1 кв. м, а в Москве - 24 руб., отмечает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. При средней стоимости лифта 2-3 млн руб. для решения проблемы с лифтами необходимо около 200 млрд руб., говорил ранее гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Финансирование работ по замене лифтов и лифтового оборудования возможно с применением отсрочки, рассрочки оплаты по договору подряда или с применением механизма факторинга, добавил представитель Минстроя. Такой способ расчетов позволяет выполнить работы сейчас, а рассчитываться за них в течение последующих 3-5 лет. Такой опыт был применен в ряде регионов.

Минстроем и общественным советом организована работа по разъяснению региональным властям действующих норм о необходимости проведения своевременной замены лифтов и существующих фининструментах для домов на специальных счетах, сказал представитель министерства. Часть работ может софинансироваться из бюджетов субъектов

Проблема с заменой лифтов в регионах кроется не только в недостатке финансирования, но и в самом подходе к капремонту, считает депутат думы Астраханской области Олег Шеин ("Справедливая Россия"). По его словам, понятие капремонта включает в себя разные виды работ, но законодательством не определены приоритеты по ним.

Шеин считает, что для замены лифтов "требуется госфинансирование и по-хорошему программу капремонта надо делить на две части". "Одна часть - где речь идет о безопасности людей. Это укрепление фундаментов, укрепление плит межэтажных перекрытий и. Все остальное -стояков, ремонт крыш, покраска подъездов - может делаться непосредственно за счет взносов граждан, потому что это не влечет за собой непосредственно риски безопасности", - сказал "Ведомостям" депутат.

Как считает эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук, нужна отдельная госпрограмма лизинга в лифтовой отрасли, "чтобы замена подъемника не сжирала все взносы на капремонт, а жильцы не переплачивали за кредиты".