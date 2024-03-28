Банки увеличивают сроки автокредитов

28 марта. FINMARKET.RU - Российскиестали выдаватьна более длинные сроки. Как свидетельствует опрос "Коммерсанта" , в 2024 году значительно выросла доля средств, предоставляемых на 7 лет и более. Доля коротких кредитов сроком до 3-х лет у ряда банков сократилась до считаных процентов.

Тенденция увеличения сроков кредитов связана с динамикой цен на автомобили, ростом ключевой ставки и ужесточением регулирования кредитного рынка со стороны ЦБ, поясняют участники рынка. Через удлинение сроков банки пытаются снизить ежемесячный платеж для заемщика, чтобы он соответствовал ограничениям по долговой нагрузке. Но одновременно на долгий срок фиксируются и текущие высокие ставки, тогда как риски дефолта нивелируются наличием более чем ликвидного в нынешней ситуации залога.

Банки заинтересованы в удлинении сроков кредита, чтобы зафиксировать существующие высокие ставки, подчеркивает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Риски самих банкиров при удлинении сроков растут незначительно.