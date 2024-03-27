В феврале промпроизводство в РФ выросло на 8,5%

Рост промпроизводства в РФ в феврале ускорился до 8,5% после 4,6% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 5,6%. За январь-февраль промпроизводство в РФ выросло на 6,6%

27 марта. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в феврале 2024 года составил 8,5% в годовом сравнении после роста на 4,6% в январе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

За январь-февраль 2024 годав РФ выросло на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в феврале 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 5,6%. Отчасти существенное ускорение годовых темпов роста в феврале объясняется високосным годом и лишним днем в феврале.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 1,5% после снижения на 0,2% в январе.

В феврале ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 13,5% в годовом сравнении с 7,5% в январе (за январь-февраль рост на 10,6%).

В добывающем секторе в феврале рост ускорился до 2,1% с 0,8% в январе (за январь-февраль рост на 1,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в феврале был зафиксирован рост на 6,4% после повышения на 4,6% в январе (за январь-февраль рост на 5,5%).

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в феврале составил 6,0% после увеличения на 3,5% в январе (за январь-февраль рост на 4,8%).

Отрасли, показавшие в феврале 2024 года значительный рост по сравнению с февралем 2023 года: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 51,5%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 47,2%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 38,6%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 37,9%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 22,8%; производство мебели - на 20,5%; выпуск электрического оборудования - на 19,6%; производство продуктов питания - на 9,2%, напитков - на 28,9%; производство кожи и изделий из кожи - на 21,3%; производство текстильных изделий - на 3,5%, одежды - на 12,8%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - на 9,8%, производство бумаги - на 12,2%; производство химических веществ и химических продуктов - на 9,0%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - на 9,3%; производство резиновых и пластмассовых изделий - на 9,5%; добыча угля - на 5,4%; металлургическое производство - на 5,4%.

Отрасли, снизившие объемы производства в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство кокса и нефтепродуктов - на 0,7%; производство табачных изделий - на 8,3%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 3,5% после роста на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,8% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале марта). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2024 году на 2,6%.

Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-феврале 2024 года взлетел на низкой прошлогодней базе на 78%, до 99 тыс. штук; грузовиков - на 53,1%, до 28,2 тыс. единиц.

Абсолютных показателей за февраль Росстат не приводит, но отмечает, что производство легковых автомобилей в прошлом месяце выросло к февралю 2023 года на 70,1%, к январю текущего года - на 35,3%; грузовиков - выросло на 21% и 19% соответственно. Росстат сообщал, что за январь этого года российские автопроизводители выпустили 42,1 тыс. легковых и 12,9 тыс. грузовых машин. Исходя из этих данных, в феврале объем производства легковых авто был на уровне порядка 57 тыс. шт., грузовиков - более 15 тыс. шт.

Как сообщается в докладе Росстата, выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце увеличился в годовом выражении на 31,5%, к январю - на 38,4%. За январь-февраль 2024 года их было произведено 2,4 тыс. шт. (+49,6%).

Двигателей внутреннего сгорания за февраль в РФ выпущено на 21,3% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 28,7% больше, чем за январь. За два месяца их выпуск вырос на 27,9%, до 33,3 тыс. шт.

Кузовов для автотранспортных средств в прошлом месяце произведено на 36,3% больше г/г, к январю - +32,7%. В январе-феврале 2024 года в РФ их было выпущено 6,4 тыс. штук (+37,5%).

в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила производство продуктов питания (без учета напитков) на 9,2%.

По сравнению с январем производство выросло на 3,1%. За два месяца - на 8,6% (в годовом выражении)

Отрасли, выпускающие напитки, увеличили производство в феврале по сравнению с февралем прошлого года на 28,9%, по сравнению с январем - на 31,3%. За два месяца рост составил 17%.

В частности, производство мяса птицы и субпродуктов в январе-феврале по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,5%, до 835 тыс. тонн, говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) было произведено 577 тыс. тонн (на 2,7% больше), колбасных изделий - 382 тыс. тонн (на 5,6% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 763 тыс. тонн (на 14,3% больше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла за два месяца выросло на 36,2%, до 1,4 млн тонн, маргарина - на 5,1%, до 74,2 тыс. тонн.

Молокоперерабатывающие заводы в январе-феврале произвели 51,6 тыс. тонн сливочного масла, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Производство сыра выросло на 17,2%, до 136 тыс. тонн, творога - на 3,6%, до 77 тыс. тонн.

Соков выработано 267 млн условных банок, это на 33,1% больше, чем за два месяца прошлого года.

Мукомолы выпустили 1,5 млн тонн муки, увеличив производство на 7,7%. Крупы выработано 317 тыс. тонн, что на 10,9% выше прошлогоднего показателя. Хлебобулочных изделий выпечено 805 тыс. тонн (на 0,6% больше).

Производство сахара составило 692 тыс. тонн. Это почти в 1,6 раза больше, чем год назад. Кондитеры в январе-феврале выпустили 667 тыс. тонн сладостей, что на 9,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Минеральной и питьевой воды произведено 3,1 млрд бутылок (0,5 литра), что на 11,5% больше прошлогоднего. Производство пива (кроме отходов пивоварения) составило 122 млн декалитров (на 11,1% больше).