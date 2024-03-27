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27 марта 2024 года 09:03
РЭЦ будет оформлять и импортные лицензии
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Виталий Невар/ТАСС
27 марта. FINMARKET.RU - Российский экспортный центр (РЭЦ) будет обрабатывать запросы на получение внешнеторговых лицензий не только при экспортных поставках, но и при импортных, следует из поправок, подготовленных Минпромторгом. Перечень продукции, попадающей под такое регулирование, включает отдельные виды сложной техники, химических веществ и продуктов питания. Технически возможность получения лицензий через систему «одного окна» станет доступна в следующем году. Поправки расширяют полномочия РЭЦ в части работы с импортом — группа уже отвечает за страхование импортных поставок. Как сообщили "Коммерсанту" в Минпромторге, перечень товаров, ограниченных к ввозу на территорию ЕАЭС, утвержден решением коллегии ЕЭК — ведомство выдает лицензии на импорт мяса крупного рогатого скота, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, средств защиты растений, криптографических устройств, озоноразрушающих веществ, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, мяса домашней птицы, а также риса из Вьетнама. РЭЦ, как оператор информсистемы «Одно окно», передает документы в Минпромторг для упрощения процедуры для участников ВЭД.
Опубликовано Финмаркет
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