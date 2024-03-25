В сети распространяется новая мошенническая схема

25 марта. FINMARKET.RU - В сети распространяется новая мошенническая, связанная с атаками на абонентов крупных операторов связи. Злоумышленники рассылают push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на сайт якобы оператора, а затем на портал "Госуслуги", где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету. Такполучают и данные доступа к "Госуслугам", и подтвержденную информацию об абоненте, пишет "Коммерсант"

Дополнительная верификация абонента необходима, если оператор обнаружил неполные или некорректные данные в своей базе (неверное ФИО, номер паспорта и т. д.), объясняет редактор Telegram-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин: "Как правило, операторы обращаются для верификации к новым абонентам, недавно заключившим договор".

В компании по кибербезопасности Angara Security предупреждают, что подобные схемы несут угрозу не только для абонентов, но и для самих операторов связи: снижается доверие к коммуникации с компанией, соответственно, конверсия от рекламных сообщений бренда падает. Также, добавляют в компании, это грозит претензиями со стороны регуляторов в адрес телеком-операторов.