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25 марта 2024 года 09:30
В сети распространяется новая мошенническая схема
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Сергей Коньков/ТАСС
25 марта. FINMARKET.RU - В сети распространяется новая мошенническая схема, связанная с атаками на абонентов крупных операторов связи. Злоумышленники рассылают push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на сайт якобы оператора, а затем на портал "Госуслуги", где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету. Так мошенники получают и данные доступа к "Госуслугам", и подтвержденную информацию об абоненте, пишет "Коммерсант". Дополнительная верификация абонента необходима, если оператор обнаружил неполные или некорректные данные в своей базе (неверное ФИО, номер паспорта и т. д.), объясняет редактор Telegram-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин: "Как правило, операторы обращаются для верификации к новым абонентам, недавно заключившим договор". В компании по кибербезопасности Angara Security предупреждают, что подобные схемы несут угрозу не только для абонентов, но и для самих операторов связи: снижается доверие к коммуникации с компанией, соответственно, конверсия от рекламных сообщений бренда падает. Также, добавляют в компании, это грозит претензиями со стороны регуляторов в адрес телеком-операторов.
Опубликовано Финмаркет
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