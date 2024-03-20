Повышение беспошлинного порога стимулировало развитие экономики РФ

20 марта. FINMARKET.RU - Повышение беспошлинного порога для ввоза иностранных товаров для физлиц до 1 тыс. евро оказало положительное влияние, как на общественный, так и на деловой климат России, стимулировав развитие экономики страны в целом. Отмечается, что мера позволила сохранить до 52% объема рынка трансграничной онлайн торговли для физлиц и предотвратить падение данного сегмента на 162 млрд руб. только за 2022 год. К такому выводу пришли аналитики Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ), с исследованием которого ознакомилась "Российская газета"

Кроме того, введение порога внесло существенный вклад в добавленную стоимость смежных для трансграничной онлайн-торговли отраслей, сформировав около 30% их добавочной стоимости (30 млрд руб. за 2022 год).

В результате индекс потребительских цен по важным товарным категориям замедлился до 8 п.п., что сбалансировало цены и динамику индекса по всем товарам и услугам.

За счет этой меры было сформировано до 32% (13,3 млрд руб. за 2022 года) выручки почтовых и курьерских служб, подсчитали эксперты. Было создано до 15,6 тысячи рабочих мест, что составляет 29% от общей занятости в смежных отраслях, формирующихся за счет развития трансграничной онлайн-торговли физлиц.

"Мера поддержки оказала положительное влияние почти на каждого десятого россиянина - не менее 13 млн человек в России не смогли бы закрыть свои потребительские потребности в случае ее отсутствия. В целом, благодаря возможности онлайн-покупок товаров с доставкой из-за рубежа, россияне экономят более 50 млрд рублей в год, значимая доля которых направляется на покупку российских товаров", - говорится в исследовании.