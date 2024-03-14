Максимумы годовой инфляции в 2024 г. придутся на 2-й квартал - ЦБ РФ

14 марта. FINMARKET.RU -ожидает, что пик годовой инфляции впридется на второй квартал 2024 года, сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган журналистам в Новосибирске в четверг.

"Что касается максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, показатели годовой инфляции просто в силу эффектов базы, потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года, месячные темпы роста были достаточно низкие", - сказал он.

Он также отметил, что текущие инфляционные процессы соответствуют тому прогнозу, которые ЦБ закладывал на этот год.

"Текущие темпы роста цен, рост месячной инфляции в пересчете на год, они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью (минувшего года), сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен", - сказал он.

Он также добавил, что в текущих условиях ключевая ставка в 16% позволяет эффективно сдерживать инфляцию.

"Очень малое количество предприятий сможет активно наращивать производство, брать новые кредиты и так далее. Но 16-процентная ставка - это то, что мы наблюдаем в моменте, это позволит оперативно снизить инфляционное давление", - сказал он .

"В ближайшие три года средняя ключевая - это не 16%, это около 10%, даже меньше, если по нижней границе идти, явно однозначная величина", - сказал Ганган.

Он отметил, что в настоящее время часть потребительского спроса удается замкнуть на депозиты, создавая условия, при которых людям выгоднее сберечь средства, чем направить на потребление.

"Крайне важно, что когда начнется смягчение ДКП, делать это возможно плавно, чтобы не упустить момент, когда сберегательная модель переключится на потребительскую", - сказал он журналистам.

"Крайне опасно быстро снизить ключевую ставку и потом ее вернуть, это подрывает доверие и создает неопределенность", - добавил Ганган.

Как сообщалось, по данным Росстата,в России в феврале 2024 года составила 0,68% после 0,86% в январе. За январь-февраль 2024 года цены выросли на 1,55% (в феврале 2023 года инфляция составила 0,46%, а за январь-февраль 2023 году - 1,30%). Годовая инфляция в феврале ускорилась до 7,69% (аналитики ожидали 7,65%) с 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

ЦБ в феврале подтвердилпо инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.