.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 декабря
.
30 декабря 2025 года 18:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 декабря
|0
30 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10907,88 (-249,15) руб./грамм; на серебро - 187,71 (+7,98) руб./грамм; на платину - 5482,8 (-15,04) руб./грамм; на палладий - 4144,79 (-429,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 декабря снизилась на 0,96% и составила 52752,067 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52752,067 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 509,808 млрд руб., или на...
.30 декабря 2025 года 19:22
Скидки на российскую нефть Urals в российских западных портах по условиям FOB увеличились до $26,45-28,2 за баррель к концу декабря с $20,1-22,5 за баррель в ноябре, скидки в индийских портах выросли чуть более чем на $3 за баррель, ESPO подешевела на $6,9 за баррель, а дисконт... читать дальше
.30 декабря 2025 года 19:17
Фондовые индексы крупнейших стран Европы во вторник уверенно растут, в межпраздничный период активность торговли остается низкой. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:50 мск увеличился на 0,65% - до 593,06 пункта, что является... читать дальше
.30 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58...
.30 декабря 2025 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС снизился на 0,1%, в 2025 году индекс МосБиржи уменьшился на 4%, индекс РТС вырос на 25%
Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Индекс РТС... читать дальше
.30 декабря 2025 года 18:45
Котировки акций General Motors с начала текущего года выросли более чем на 55% и превысили отметку в $80, что является историческим максимумом. Это лучший показатель среди автопроизводителей, акции которых торгуются в США. Бумаги Tesla подорожали на 14%, Ford Motor - на... читать дальше
.30 декабря 2025 года 18:29
ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора. ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах,... читать дальше
.30 декабря 2025 года 18:17
Банк России в январе-мае 2026 года проведет обследование вложений поднадзорных организаций в криптовалюты и кредитование криптокомпаний, говорится в материалах регулятора. ЦБ планирует оценить вложения финансовых организаций в криптовалюты, в том числе с целью... читать дальше
.30 декабря 2025 года 18:10
Американские фондовые индексы практически не меняются в начале торгов во вторник. Так называемое "ралли Санта-Клауса" выдохлось в конце прошлой недели, отмечают аналитики. В минувшую среду индекс S&P 500 остановился в шаге от отметки в 7000 пунктов, а Dow Jones обновил... читать дальше
.30 декабря 2025 года 18:02
ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10907,88 (-249,15) руб./грамм; на серебро - 187,71 (+7,98) руб./грамм; на платину - 5482,8 (-15,04) руб./грамм; на палладий - 4144,79 (-429,27) руб./грамм. Это автоматическое...
.30 декабря 2025 года 18:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 декабря 2025 года 18:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,63 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,60 коп. и составил 11,1034 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0425 руб., максимальный - 11,195 руб. Было заключено 34343 сделки. Объем торгов составил 50185,97...
.30 декабря 2025 года 17:54
Совокупная установленная мощность электрогенерирующих объектов в КНР на конец ноября составляла 3,79 млрд кВт, что на 17,1% превышает показатель годом ранее, по данным Государственного управления по делам энергетики страны. В том числе мощность солнечных электростанций... читать дальше
.30 декабря 2025 года 17:31
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка (РСХБ) и облигаций старшего необеспеченного долга банка на уровне АА(RU), повысило рейтинг бессрочных субординированных облигаций до BB(RU), сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.30 декабря 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 05.01 по 11.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.