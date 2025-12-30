Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 декабря

30 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 31 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10907,88 (-249,15) руб./грамм; на серебро - 187,71 (+7,98) руб./грамм; на платину - 5482,8 (-15,04) руб./грамм; на палладий - 4144,79 (-429,27) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52752,067 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 509,808 млрд руб., или на...

Скидки на российскую нефть Urals в российских западных портах по условиям FOB увеличились до $26,45-28,2 за баррель к концу декабря с $20,1-22,5 за баррель в ноябре, скидки в индийских портах выросли чуть более чем на $3 за баррель, ESPO подешевела на $6,9 за баррель, а дисконт... читать дальше

Фондовые индексы крупнейших стран Европы во вторник уверенно растут, в межпраздничный период активность торговли остается низкой. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:50 мск увеличился на 0,65% - до 593,06 пункта, что является... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:50 мск увеличился на 0,65% - до 593,06 пункта, что является... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58... Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58...

Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Индекс РТС... читать дальше

Котировки акций General Motors с начала текущего года выросли более чем на 55% и превысили отметку в $80, что является историческим максимумом. Это лучший показатель среди автопроизводителей, акции которых торгуются в США. Бумаги Tesla подорожали на 14%, Ford Motor - на... Бумаги Tesla подорожали на 14%, Ford Motor - на... читать дальше

ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора. ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах,... ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах,... читать дальше

Банк России в январе-мае 2026 года проведет обследование вложений поднадзорных организаций в криптовалюты и кредитование криптокомпаний, говорится в материалах регулятора. ЦБ планирует оценить вложения финансовых организаций в криптовалюты, в том числе с целью... ЦБ планирует оценить вложения финансовых организаций в криптовалюты, в том числе с целью... читать дальше

Американские фондовые индексы практически не меняются в начале торгов во вторник. Так называемое "ралли Санта-Клауса" выдохлось в конце прошлой недели, отмечают аналитики. В минувшую среду индекс S&P 500 остановился в шаге от отметки в 7000 пунктов, а Dow Jones обновил... Так называемое "ралли Санта-Клауса" выдохлось в конце прошлой недели, отмечают аналитики. В минувшую среду индекс S&P 500 остановился в шаге от отметки в 7000 пунктов, а Dow Jones обновил... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,60 коп. и составил 11,1034 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0425 руб., максимальный - 11,195 руб. Было заключено 34343 сделки. Объем торгов составил 50185,97... Минимальный курс юаня составил 11,0425 руб., максимальный - 11,195 руб. Было заключено 34343 сделки. Объем торгов составил 50185,97...

Совокупная установленная мощность электрогенерирующих объектов в КНР на конец ноября составляла 3,79 млрд кВт, что на 17,1% превышает показатель годом ранее, по данным Государственного управления по делам энергетики страны. В том числе мощность солнечных электростанций... В том числе мощность солнечных электростанций... читать дальше

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка (РСХБ) и облигаций старшего необеспеченного долга банка на уровне АА(RU), повысило рейтинг бессрочных субординированных облигаций до BB(RU), сообщается в пресс-релизе... читать дальше

В течение ближайшей недели с 05.01 по 11.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

