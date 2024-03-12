Автокредиты заняли больше половины роста портфеля кредитов физлиц

12 марта. FINMARKET.RU - В январе этого года были обновлены несколько многомесячных и многолетних максимумов как по размеру ставок по кредитам физлиц, так и по доле, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Банка России.

Так, средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на срок свыше трех лет в январе достигла 17,3%, что является рекордом с августа 2015 года, когда она доходила до 17,8% годовых. Доля автокредитов, выданных в январе на срок свыше трех лет, впервые достигла 12,4% (раньше она не поднималась выше 10%). При этом ставка по длинным автокредитам достигла 18,7% годовых, что стало рекордом с мая 2022 года.

По данным Frank RG, напришлось больше половины роста всего портфеля кредитов физлиц за январь. "Спрос на автокредиты останется достаточно высоким из-за общей динамики авторынка, а поведение ставок будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России", - говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время высокие ставки сыграют свою роль в замедлении выдачи кредитов. Тем более что ЦБ может сохранить ключевую ставку до начала второго полугодия.