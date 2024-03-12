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12 марта 2024 года 09:10

Автокредиты заняли больше половины роста портфеля кредитов физлиц

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Антон Тушин/ТАСС
Антон Тушин/ТАСС
12 марта. FINMARKET.RU - В январе этого года были обновлены несколько многомесячных и многолетних максимумов как по размеру ставок по кредитам физлиц, так и по доле, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Банка России.

Так, средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на срок свыше трех лет в январе достигла 17,3%, что является рекордом с августа 2015 года, когда она доходила до 17,8% годовых. Доля автокредитов, выданных в январе на срок свыше трех лет, впервые достигла 12,4% (раньше она не поднималась выше 10%). При этом ставка по длинным автокредитам достигла 18,7% годовых, что стало рекордом с мая 2022 года.

По данным Frank RG, на автокредиты пришлось больше половины роста всего портфеля кредитов физлиц за январь. "Спрос на автокредиты останется достаточно высоким из-за общей динамики авторынка, а поведение ставок будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России", - говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время высокие ставки сыграют свою роль в замедлении выдачи кредитов. Тем более что ЦБ может сохранить ключевую ставку до начала второго полугодия.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  автокредиты

 
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