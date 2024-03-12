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12 марта 2024 года 08:20
Сокращение проверок импортеров несет риски для бюджета
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URA.RU/TASS
12 марта. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) предостерегла таможенные органы от излишне мягкого подхода к проверке импортеров, отнесенных к низкому уровню риска (НУР). Об этом говорится в отчете контрольного ведомства за 2023 г., с которым ознакомились "Ведомости". Аудиторы обратили внимание, что ФТС после перехода на риск-ориентированный подход, который предполагает сведение к минимуму таможенных процедур на границе для ускорения пропуска товаров, не переориентировала контроль "на этап после выпуска", т. е. после разрешенного таможней прохождения грузами границы. Это привело к отсутствию "полномасштабного и регулярного" контроля за такими участниками ВЭД, из-за чего основной объем перемещенных ими товаров не был проверен. Возник серьезный риск неполноты поступления таможенных платежей в федеральный бюджет, пишет Счетная палата. "Подтверждением наличия риска служат выявленные признаки нарушения таможенного законодательства, которые были допущены таможенными органами в ходе проверочной деятельности", – говорится в отчете. Благодаря внедрению риск-ориентированного подхода возросла эффективность таможенных проверок при одновременном снижении их количества, сообщил "Ведомостям" представитель аппарата заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Количество таможенных проверок, проводимых после выпуска товаров, планомерно снижается: с 2717 в 2018 г. до 1843 в 2023 г., отметил он. При этом результативность таможенных проверок после выпуска в 2023 г. составила 95%. По его словам, правительство в данный момент рассматривает рекомендации Счетной палаты по внесению изменений в Стратегию развития таможенной службы РФ до 2030 г.
Опубликовано Финмаркет
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