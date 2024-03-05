Долгосрочные депозиты станут привлекательнее

5 марта. FINMARKET.RU - В России все больший приоритет отдается долгосрочным финансовым инструментам. Президент РФ Владимир Путин, например, предложил запустить безотзывные сберегательные. На них, как и на долгосрочныесроком свыше трех лет, планируется распространить повышенное страховое покрытие - в размере 2,8 млн руб.

Такая возможность сейчас как раз прорабатывается Банком России - вместе с вопросом о снижении взносов для подобных продуктов в фонд обязательного страхования, сообщили "Российской газете" в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Это должно повысить интерес к долгосрочным сбережениям и, как отмечают опрошенные эксперты, привлечь "длинные деньги" для трансформации экономики.

Банк России собирается увеличить в два раза страховое покрытие для безотзывных сберегательных сертификатов и долгосрочных вкладов свыше трех-пяти лет, сообщил "РГ" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Более высокий размер страхового возмещения - 2,8 млн руб. вместо нынешних 1,4 млн руб. - будет стимулировать вкладчиков активнее размещать средства на долгие сроки, рассказали в АСВ.

"При этом одновременно рассматривается возможность снижения ставки отчисления банков в фонд обязательного страхования вкладов по таким депозитам", - отмечают в пресс-службе организации. Как объяснили "РГ", это может мотивироватьк привлечению средств во вклады на более длительные сроки и с большей доходностью по депозитам. Такие меры, по словам депутата, увеличат популярность долгосрочных вкладов. А это будет способствовать привлечению в банки "длинных денег", которые необходимы для кредитования трансформации экономики.