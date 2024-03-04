Выдача и лимиты "кредиток" резко упали

4 марта. FINMARKET.RU - В январе в России выдано 1,99 млн кредитных карт с общим лимитом 202,8 млрд руб.— на 22% меньше год к году и на 37% меньше, чем месяцем ранее. Это самое заметное снижение среди всех сегментов необеспеченного кредитования. У банков в условиях ужесточения макропруденциальных лимитов не получается наращивать выдачи кредиток, а население сохраняет сберегательное поведение. Однако эксперты отмечают, что уже в феврале интерес к продукту начал восстанавливаться, пишет "Коммерсантъ"..

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе выдано 1,99 млн кредитных карт с общим лимитом 202,8 млрд руб. Средний кредитный лимит по картам снизился за месяц на 19%, до 102 тыс. руб., минимального значения с апреля 2022 года. Средневзвешенные ставки и полная стоимость кредита (ПСК) находятся сейчас на уровне марта—мая 2022 года, немного превышая 30% годовых. На финансовых маркетплейсах ставки по предлагаемым кредитным картам находятся в диапазоне 9–70%, а ПСК — 12–48% годовых.

Объем выдач в январе упал на 22% год к году и на 37% относительно декабря 2023 года. Это самое заметное снижение в месячном сравнении среди всех сегментов необеспеченного кредитования. По данным Frank RG, банки выдали в январе на 3% больше кредитов наличными, чем в декабре 2023 года. Объем выдач POS-кредитов в денежном выражении сократился на 16%.

«Ситуация обусловлена сохранением ключевой ставки вкупе с установленными ЦБ макропруденциальными лимитами по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года с целью балансировки нагрузки у наиболее закредитованных заемщиков»,— полагает гендиректор ОКБ Михаил Алексин.