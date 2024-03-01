Оплачивать сделки ВЭД можно будет только за добытую в РФ криптовалюту

1 марта. FINMARKET.RU - Для оплаты внешнеторговых контрактов сможет использоваться только, добытая посредством майнинга на территории России. Такое уточнение готовится в законопроект о майнинге, рассказал начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев на форуме Международной торговой палаты в России (ICC Russia).

В ноябре 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах – проект описывает регулирование майнинга в России. Но пока, согласно данным нижней палаты парламента, он не рассмотрен даже в первом чтении.

Новые уточнения предполагают, что майнер может добывать цифровую валюту самостоятельно либо получить ее от организатора майнинг-пулов для возможного использования затем в оплате внешнеэкономических сделок, пояснил "Ведомостям" представитель Минфина.

Сам обмен криптовалют уже будет проводиться вне российского финансового контура, т. е. в иностранных юрисдикциях, уточнил Кабалоев в ходе форума. Но в рамках экспериментального правового режима сделки по продаже добытой в России криптовалюты можно будет проводить и внутри страны, правда, исключительно через уполномоченную организацию, говорит представитель Минфина. Поправки в закон как раз будут определять структуру, которая станет отвечать за организацию механизма по использованию криптовалюты во внешних сделках.

Работа над законопроектом продолжается и уже достигнут консенсус с ЦБ (касательно использования криптовалюты в ВЭД), сказал Кабалоев, добавив, что осталось несколько деталей, которые нужно согласовать по линии правоохранительного блока. Он выразил надежду, что в текущую парламентскую сессию закон о майнинге будет принят.