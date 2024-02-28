Рынок инфраструктурных IT-сервисов вырос в 2023 году на треть

28 февраля. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года рынок облачных сервисов вырос на 33,9%, до 121,4 млрд руб. Большая часть доходов пришлась на аренду вычислительных мощностей, на которых клиенты могут запускать собственные IT-решения, пишет "Коммерсант" . Из-за растущего спроса на облачные сервисы, в том числе со стороны государства, участники рынка говорят о расширении мощностей и строительстве новых дата-центров. В 2024 году замедлить развитие сервисов может рост цен: его способны спровоцировать санкции, введенные против дата-центров, и консолидация рынка.

"Несмотря на то что импортозамещение и отказ от ряда зарубежных IT-решений в 2022 году дали ощутимый толчок отечественному рынку инфраструктуры, переход бизнеса на облачные решения - это, скорее, фундаментальный тренд", - отметил директор по продуктам Selectel (3,5 тыс. стоек) Константин Ансимов. "Происходит активное импортозамещение оборудования и переход от западных брендов на восточные", - добавил ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Он уточняет, что стоимость оборудования в условиях санкций продолжит расти из-за проблем с поставками. Гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин согласен с этим. По его мнению, одной из тенденций 2024 года станет подорожание облачных сервисов, "его спровоцируют не только ограничения, но и консолидация рынка, вызванная введением реестра хостинг-провайдеров".