.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 февраля 2024 года 09:51
Рынок инфраструктурных IT-сервисов вырос в 2023 году на треть
|0
DPA/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года рынок облачных сервисов вырос на 33,9%, до 121,4 млрд руб. Большая часть доходов пришлась на аренду вычислительных мощностей, на которых клиенты могут запускать собственные IT-решения, пишет "Коммерсант". Из-за растущего спроса на облачные сервисы, в том числе со стороны государства, участники рынка говорят о расширении мощностей и строительстве новых дата-центров. В 2024 году замедлить развитие сервисов может рост цен: его способны спровоцировать санкции, введенные против дата-центров, и консолидация рынка. "Несмотря на то что импортозамещение и отказ от ряда зарубежных IT-решений в 2022 году дали ощутимый толчок отечественному рынку инфраструктуры, переход бизнеса на облачные решения - это, скорее, фундаментальный тренд", - отметил директор по продуктам Selectel (3,5 тыс. стоек) Константин Ансимов. "Происходит активное импортозамещение оборудования и переход от западных брендов на восточные", - добавил ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Он уточняет, что стоимость оборудования в условиях санкций продолжит расти из-за проблем с поставками. Гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин согласен с этим. По его мнению, одной из тенденций 2024 года станет подорожание облачных сервисов, "его спровоцируют не только ограничения, но и консолидация рынка, вызванная введением реестра хостинг-провайдеров".
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, IT-сервисы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.