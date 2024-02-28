В РФ обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа

28 февраля. FINMARKET.RU - В конце 2023 года главы государств - участников ЕАЭС одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс, которые касаются трансграничной торговли. Например, в союзе появился новый термин - "товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами". Эти изменения предоставили Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) право вообще отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза таких товаров. Об этом сказано в письме Ozon в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина, пишут "Известия"

Сейчас люди могут заказать в Сети и получить из-за границы товары стоимостью до 1 тыс.евро и весо м до 31 кг, выше этого лимита придется доплатить 15% от стоимости продукции.

С учетом нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза, сказано в письме маркетплейса. Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета ЕЭК: власти не только обнуляют нормы бесплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%, подчеркивает Ozon.

Это коснется 34 млн российских граждан - так компания оценила число покупателей трансграничных товаров. Цены на них вырастут на 5%, плюс кардинально усложнится процесс покупки - после каждой придется по отдельной процедуре оплачивать пошлину, уверены в компании. В итоге до 80% покупателей откажутся от покупки товаров по данной модели. На этом негативные эффекты не исчерпаны: продажи на площадках упадут на треть.

"Это нанесет существенный финансовый урон российским маркетплейсам: в других странах ЕАЭС отсутствуют сопоставимые по масштабам деятельности компании", - уверены Ozon.

В ЕЭК "Известиям" сказали, что "по вопросу введения беспошлинного порога позиции государств-членов союза еще формируются". Как только страны представят свои позиции, на площадке начнут их обсуждение.