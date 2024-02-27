Минфин намерен обновить ипотечные программы с господдержкой

27 февраля. FINMARKET.RU - Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Минитстерство исходит из того, что их система должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий. Как рассказали "Известиям" источники, близкие к Минифину, критерии должны быть такими, чтобы совокупно доля программ по льготным ставкам не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья. Сейчас она порядка 90%.

Пока примерами профессиональных льготных программ остаются IT-ипотека и военная(субсидируется, пока военный не уволится до службы, не отслужит определенное количество лет или достигнет предельного возраста). Тем не менее в России есть множество других специальностей, обладателей которых также можно поддерживать за счет льготного жилищного кредитования.

Как сообщил один из собеседников "Известий", глава правительства поручил создать на площадке Минфина рабочую группу с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты, чтобы выработать общую позицию с учетом различных предложений, а также представить решение проблемы с возникшими на рынке жилья дисбалансами.

Опрошенные "Известиями" эксперты согласны, что у Минфина есть основания для предложений как для снижения доли льготных кредитов на первичном рынке, так и для комплексного и адресного подхода. С одной стороны, большой объем жилищных кредитов по субсидируемым ставкам приводит к дисбалансу на рынке, когда цены на новостройки уже более чем на 40% превышают стоимость квадратных метров во вторичке.

С другой, государство берет на себя долгосрочные - на несколько десятилетий - обязательства по субсидированию льготной ставки, а это давит на бюджет. Тем более что изначальная причина запуска той же льготной программы под 8% - поддержка строительной отрасли - уже потеряла свою актуальность. Поэтому эксперты уверены, что цель программ с господдержкой, в случае их продления, должна измениться.