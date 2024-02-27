Россия прошла пик санкционного давления, считают эксперты РАНХиГС

27 февраля. FINMARKET.RU -Института прикладных экономических исследований РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее серьезные западныепротив России уже введены, и усиление давления не способно оказать разрушительного эффекта на отечественную экономику и сместить ее с траектории роста. Об этом говорится в статье "Высокие риски и слабые темпы роста экономики: макропрогноз для России на среднесрочную перспективу" (журнал "Вопросы экономики"), пишут "Ведомости"

Ученые подготовили два сценария развития экономики в 2024-2026 гг. - базовый и консервативный. Оба варианта похожи по санкционному набору, отличие заключается в скорости появления ограничений.

ВВП в консервативном варианте резко замедлится - с 3,6% в 2023 г. до 0,3% в 2024 г., но далее вернется на траекторию роста - 1,5% в 2025 г. и 1,4% в 2026 г., ожидают экономисты. Инфляция в этом случае временно ускорится до 8% к концу года (в январе 2024 г. составляла 7,44%), но уже в следующем опустится до 6%, а в 2026 г. вернется к целевым 4%. Реальные доходы при реализации указанных рисков упадут на 0,6%, но в следующие два года вырастут на 0,7 и 1% соответственно.

В базовом сценарии авторы ждут постепенного усиления санкций и контроля за их соблюдением, которое не окажет существенного влияния на макроэкономические показатели. При его реализации экономисты прогнозируют постепенное ускорение роста ВВП с 1,5% в 2024 г. до 1,6% в 2025 г. и 2,2% в 2026 г., возврат инфляции к цели уже по итогам следующего года и умеренное увеличение реальных доходов населения в пределах 2% в год.

В основе формирования прогноза экспертов РАНХиГС лежат три предпосылки, говорится в статье. Во-первых, опыт санкционного шока последних двух лет показывает, что состояние экономики оказалось лучше изначальных прогнозов. Первые оценки показывали, что ВВП в 2022 г. мог сократиться на 8-10% (весной-летом такие прогнозы давали Минэк, ЦБ и МВФ), но в итоге экономика сократилась всего на 1,2%. Это дает основания полагать, что негативный эффект от последующих санкций также окажется ниже ожидаемого.

Во-вторых, по наблюдениям авторов, последние санкционные пакеты, введенные западными странами, пока не создают дополнительных трудностей для отечественной экономики. На этом основании они делают вывод, что наиболее серьезные меры - ограничение экспорта и импорта,на финансовую систему и заморозка активов за рубежом - уже введены. В-третьих, многие санкционные сценарии уже сегодня активно прорабатываются российскими властями, поэтому эффект неожиданности, как в 2022 г., вряд ли может быть достигнут.