ФНС усилит контроль за крупными должниками

26 февраля. FINMARKET.RU -распорядилась с начала 2024-го представлять информацию о должниках с недоимкой свыше 50 млн рублей. Такое поручение она дала своим территориальным органам — управлению (УФНС) по субъектам РФ и межрегиональным инспекциям (МИ ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам и по управлению долгом. Об этом говорится в январском письме службы, пишут "Известия"

Список будет формироваться ежемесячно, следует из документа. Под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации. При этом в перечне не будут отражаться должники, находящиеся в процедурах банкротства.

Налогоплательщиков могут исключить из списка, если они полностью или частично погасили долг, отмечается в письме. Другие основания — предоставление отсрочки (рассрочки) или миграция недоимщика (в этом случае на учет его ставит инспекция или управление ФНС принимающего региона).

Вводимые меры нужны налоговым органам для оценки причин, которые привели к возникновению долга, сказали «Известиям» в пресс-службе ФНС. Кроме того, оценивается и необходимость предоставления недоимщикам господдержки, добавили там. В службе подчеркнули, что благодаря внедрению ЕНС уменьшилось число должников — на 1 млн юрлиц и 11 млн граждан.

Теперь работа по ним станет более систематизированной, это нужно для своевременного взыскания недоимок. И наполнения бюджета, добавляют эксперты. Также, по их словам, такая аналитика позволит властям лучше понять, какие секторы экономики больше всего пострадали от санкций и нуждаются в господдержке.