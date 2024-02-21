Релоканты возвращаются в Россию

21 февраля. FINMARKET.RU -теряют заработок из-за ужесточения налогового законодательства. В результате до 50% из них уже вернулись в Россию, рассказали "Российской газете" эксперты.

По разным оценкам, в Россию вернулось от 26% до 50% релокантов, говорит декан юридического факультета Финансового университета при правительствеГульнара Ручкина. В абсолютных цифрах речь идет о 170-330 тыс. вернувшихся граждан.

Подталкивает релокантов к возвращению меняющаяся ситуация с налогами. Если человек, уехавший из России, работает в российской компании, но находится на территории другого государства более 183 дней, он теряет статус налогового резидента, отмечает эксперт Московского отделения "ОПОРЫ России" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин. С 1 января 2024 года налоговые ставки для таких сотрудников были снижены до базовых. "Если источниками выплат является российская компания, какие бы формулировки ни были в договоре, несмотря на то, что человек потерял статус налогового резидента, все равно будет идти базовая ставка", - пояснил эксперт.

Новый порядок налогообложения доходов релокантов упрощает работу компаний, так как им больше не приходится отслеживать налоговый статус сотрудников. Однако ставка в 13% действует только для доходов до 5 млн руб., отмечает Елин. Если с начала года доход превысил 5 млн руб. в год, НДФЛ повышается до 15%. Это значит, что сумма ежемесячного заработка не должна превышать 416 тыс. руб. Но у многих специалистов зарплаты выше.

Под действие новых норм пока не подпадают релоканты, работающие по договорам гражданско-правового характера. Для них ставки снизятся до 13% или 15% НДФЛ с 2025 года, отмечает Ручкина.

Большое количество вернувшихся релокантов можно объяснить сложностями с трудоустройством. Россия постепенно отказывается от соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. В августе 2023 года было приостановлено 38 таких документов. Приостанавливаются не все положения соглашений, в основном пункты, касающиеся процентов, дивидендов и авторских выплат, указывает Ручкина.

Однако с 1 января 2024 года прекращение отношений носит уже другой характер. Соглашения с Данией и Латвией денонсированы, что значит полное прекращение договоренностей. Это создает риски уплаты двойного налога с доходов работающих на территории этих стран россиян. При этом речь идет о странах с довольно высокими налогами: в Дании подоходный налог доходит до 50%, в Латвии - 20%.