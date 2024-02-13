IT-компании переходят на отечественные кадры

13 февраля. FINMARKET.RU -IT-сферы переходят на отечественные. Они отказываются от привлечения релокантов и ищут им замену в российских регионах, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты. Это избавляет бизнес от законодательных и налоговых сложностей. Кроме того, релоканты начали обходиться компаниям слишком дорого. Их зарплатные ожидания в некоторых случаях в два раза выше предложений московских работодателей, в то время как региональные кадры готовы работать за зарплату ниже московской.

Удаленный формат работы более всего повлиял на IT-сферу. "Современный IТ-рынок уже не имеет привязки к какой-то конкретной локации", - поясняет Марина Лисица, руководитель департамента подбора и адаптации персонала ГК Softline. На одну должность может претендовать специалист из-за рубежа, москвич, готовый работать в офисе, и регионал, работающий в удаленном формате. Все они конкурируют между собой, в том числе с помощью зарплаты, за которую они готовы выполнять одну и ту же работу.

Наибольший спрос на кадры наблюдается в нескольких областях. Активно развиваются и внедряются в деятельность компаний технологии искусственного интеллекта (ИИ), большие данные, облачные технологии, растет потребность в защите данных, отметили в АНО "Цифровая экономика". Самый высокий спрос на инженеров DevOps с опытом построения облачных сетей, программистов PHP и data Scientist с опытом машинного обучения, специалистов по информационной безопасности.

В поиске специалистов компании не сдержаны границами государств и регионов. Но от практики найма сотрудников из-за рубежа компании массово отказываются, говорит Кирилл Мокевнин, сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет. Строгое законодательство и высокие налоги сделали привлечение зарубежных специалистов невыгодным. "Зарплатные ожидания таких кандидатов зачастую превышают доступные предложения на рынке", - констатирует Лисица.