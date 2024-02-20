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20 февраля 2024 года 09:22

Доступ к программе льготного лизинга автомобилей могут ужесточить

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Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС
20 февраля. FINMARKET.RU - Минпромторг хочет ужесточить доступ к программе льготного лизинга автомобилей. В ней смогут участвовать только машины с высоким уровнем локализации, как это уже сделано для льготного автокредитования, пишет "Коммерсантъ".

В результате из перечня доступных моделей, вероятно, выпадут собираемые на калининградском "Автоторе" BAIC, Kaiyi, SWM, которые попали в список лишь в этом году. Тем самым господдержка будет сконцентрирована на продукции ГАЗа, "Соллерса", КамАЗа и Lada.

Сергей Удалов из "Автостата" отмечает, что в условиях ограниченного бюджета программ поддержки спроса и высокой конкуренции за эти средства между производителями достаточно справедливо ввести требования по локализации. При этом он отмечает, что размер планки все-таки может варьироваться в зависимости от вида транспорта. Бюджет льготного автолизинга в 2024 году - 2 млрд рублей. Изначально такая же сумма была выделена годом ранее, но летом бюджет был увеличен на 7,8 млрд рублей после повышения утильсбора.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  автолизинг,  программа,  льготы

 
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